Aylar får ikke reise inn i USA

Aylar Lie er ateist, tidligere nakenmodell og profesjonell pokerspiller. Nå rammes hun av Trumps presidentordre som skal stanse potensielle islamistiske terrorister.

Da VG snakket med Aylar mandag ettermiddag, var hun oppgitt over innreiseforbudet, som rammer henne på grunn av at hun har dobbelt statsborgerskap til Norge og Iran.

– Jeg har vokst opp i Norge, er norsk statsborger, ateist, har brutt alle regler som kan brytes i Islam, men nå er jeg utestengt fra USA, skriver hun på Twitter.

Allerede dagen etter innføringen av innreiseforbudet, begynte det å strømme inn historier om strandede flyktninger. Forbudet førte også til store demonstrasjoner på flere flyplasser.

Poker-trøbbel



Aylar oppholder seg for øyeblikket i utlandet, men har fulgt med på innreiseforbudet. Hun er redd for at det vil føre til problemer for henne, særlig med tanke på pokerturneringer i USA.

– Det kan bety trøbbel for meg, sier hun til VG.

Hun måtte nylig trekke seg fra Kjendis-farmen etter dødsfall i sin nærmeste familie.

Også i 2010 viste Lie at hun er sterk når det gjelder, da hun sikret seg en annenplass i «Skal vi danse». 32-åringen har imidlertid lagt en tøff periode bak seg, med både utmattelsessyndromet ME og kjærlighetsbrudd.

Da VG møtte henne før «Farmen»-innspillingen på Storøya ved Bamble i fjor sommer, var 32-åringen imidlertid innstilt på å gi alt – selv om hun som vegetarianer visste hun ville møte ekstra utfordringer.

Store demonstrasjoner



Det har vært store demonstrasjoner flere steder i USA etter presidentordren. Med plakater og slagord møtte store folkemengder for andre dagen på rad opp for å vise hva de mener den nye ordren, som blant annet stenger grensen for syriske flyktninger på ubestemt tid.

I tillegg er det midlertidig innreiseforbud for personer fra syv hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen: Det førte til at også personer som allerede har arbeidstillatelse eller såkalt «green card» ble strandet på flyplasser. Noen ble også sendt ut av landet.

Føderale domstoler blokkerte deler av ordren, og natt til mandag kom også USAs minister for innenlands sikkerhet John Kelly med en uttalelse: Personer med lovlig permanent opphold er velkomne.