Avviser rute for omstridt oljeledning

I flere måneder har miljøbevegelsen protestert mot oljerørledningen i North Dakota. Her slipper de jubelen løs.

Ingeniører fra den amerikanske hæren sier nemlig at de ikke vil tillate den omstridte oljerørledningen Dakota Access å gå under Missouri-elven.

Det uttaler talskvinne Moira Kelley i en pressemelding søndag. Isteden tvinges prosjektet til å lete etter alternative ruter.

Dette ses på som en viktig seier for miljøbevegelsen Standing Rock, som i flere måneder har protestert mot at prosjektet går ut over en vannressurs og flere viktige indianske kulturområder.

Oljerørledningen finansieres av det Dallas-baserte firmaet Energy Transfer Partners.

Det omfattende prosjektet går på tvers av fire stater og ventes å koste opp mot 3,8 milliarder dollar.

