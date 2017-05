Avslutter etterforskningen av drapet på Alton Sterling

Justisdepartementet i USA mener bevisene for anklagene mot politiet etter at fembarnsfaren Alton Sterling ble skutt og drept i fjor er utilstrekkelige. Nå avsluttes etterforskningen, melder Reuters.

Natt til 5. juli i fjor ble 37 år gamle Alton Sterling skutt og drept av to amerikanske politibetjenter.

Sterling solgte CD-plater utenfor en kiosk i Baton Rouge i USA. En video av drapet ble publisert på sosiale medier, og skapte enorme reaksjoner.

Ifølge CNN ble Sterling skutt flere ganger i både brystet og ryggen mens han lå på bakken. Selv om Sterling var bevæpnet med pistol skal han ha hatt denne i lommen da politiet la han i bakken.

I etterkant av drapet ga guvernøren i Louisiana ordre om føderal etterforskning i samarbeid med delstatens statsadvokatkontor, det føderale politiet FBI og borgerrettsavdelingen i justisdepartementet.

– Jeg har full tillit til at denne saken blir gransket grundig, upartisk og profesjonelt, og jeg krever at det er slik granskingen skal gjennomføres, sa Louisianas guvernør John Bel Edwards den gang.

Nå har altså det amerikanske justisdepartementet avsluttet etterforskningen, ifølge Reuters.

Voldsomme demonstrasjoner

I etterkant av Baton Rouge-drapet kom det voldsomme protester. Demonstranter i hele USA tok til gatene med slagord som «black lives matters» og «no justice, no peace».

PROTESTER: Drapet på Alton Sterling førte til store demonstrasjoner over hele USA. Foto: Max Becherer , AP

Også daværende president Barack Obama reagerte på videoen av drapet på Sterling.

– Når hendelser som dette skjer, er det mange av våre borgere som føler at de ikke blir behandlet likt på grunn av sin hudfarge. Det gjør vondt og det bør bekymre oss alle, sa han ifølge The New York Times.

Dagen etter drapet på fembarnsfaren ble Philando Castile drept etter at han ble skutt fire ganger av en politimann som stanset ham i en trafikkontroll i Falcon Heights i Minnesota. De to drapene førte til store protester.

Drapet på Sterling satte i gang en voldsspiral, og i Dallas ble flere politibetjenter ble skutt og drept. Sterlings familie kom da med innstendig bønn om å stoppe blodbadet.