AP: Skyting i Las Vegas

LAS VEGAS / OSLO (VG) Øyenvitner og filmer i sosiale medier tyder på at svært mange skudd er avfyrt.

Politiet i Las Vegas har rykket ut til meldinger om en såkalt «aktiv skytter» i området rundt Mandalay Bay-kasinoet i byen. På Twitter ber politiet folk unngå området.

Overfor nyhetsbyrået AP skal politiet ha bekreftet at det har blitt skutt.

VGs journalist i Las Vegas befant seg i området da meldingene om skytingen kom. Vaktene ved utestedene forsøker å holde folk innendørs, og politiet ber folk gå til hotellrommene sine.

Folk forholder seg rolige, men utendørs er det folketomt.

Hørte automatvåpen



Ellen Karlsen og samboeren ankom Las Vegas i dag, og var på vei ut av Escalibur Hotel, som de bor på, da de først hørte skuddene. Herfra har de utsikt til Mandalay Bay, hvor skuddene skal ha blitt avfyrt.

– Det er en musikkfestivalen her med høy musikk. Plutselig hører vi automatvåpen og musikken blir stille.



– Etter den andre serien med skyting strømte det på med politibiler

Nordmannen forteller at et stort område er sperret av ved hotellet. Han har ikke oversikt over hvor mange politibiler det dreier seg om, da det skal være svært mange.

– Vi har fått beskjed om å holde oss inne, sier han.