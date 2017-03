AP: Republikanerne trekker forslaget om ny helsereform

Kort tid før avstemningen melder flere nyhetsbyrå at Trump trekker sitt omstridte forslag om ny helsereform.

Fakta: Obamacare * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.



* Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. * Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen.



Ifølge flere amerikanske medier, blant annet CNN og AP, har president Donald Trump nå bedt Paul Ryan om å trekke avstemningen om helsereform.

Washington Post-reporter Robert Costa har publisert deler av et telefonintervju han holdt med presidenten da det ble kjent at de trakk forslaget.

– Vi trekker det. Jeg bebreider ikke Paul, sier presidenten med henvisning til Paul Ryan – hjernen bak planene om helsereform.

For å få gjennom forslaget tålte ikke Trump mer enn 22 republikanske avhoppere, ifølge CNN. Det kreves 215 stemmer for å få flertall for reformen – og Representantenes hus har totalt 237 republikanere. Det var ventet at alle demokrater kom til å stemme mot forslaget.

På en pressekonferanse tidligere i kveld gjorde Trumps pressetalsmann, Sean Spicer, nok et forsøk på å overtale nølerne.

– Dere har nå en president som kommer til å signere kontrakten (oppheve Obamacare) hvis dere tillater det, sa han.

Trumps hovedmotivasjon for å erstatte helsereformen har vært de høye kostnadene.

Det var sent torsdag kveld at nyheten fra Trump-administrasjonen, kom om at avstemningen om den nye helsereform var utsatt til fredag. Det har vært spekulert i om avstemningen blir utsatt fordi Trump mangler de nødvendige stemmene for å få flertall for sin nye helsereform.