Anthony Weiner dømt til 21 måneder fengsel for upassende meldinger til mindreårig

WASHINGTON, D.C. (VG) Den tidligere kongressmannen og ordførerkandidaten i New York blir sendt bak lås og slå for å ha sendt upassende tekstmeldinger med en mindreårig jente.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Det ble ifølge en rekke amerikanske medier klart i en føderal domstol på Manhattan mandag formiddag, amerikansk tid.

Jenta som Anthony Weiner sendte meldinger med var bare 15 år da det skjedde. Blant meldingene skal det ha vært det som blir omtalt som «obskønt materiale». 53-åringen, som i mai erkjente skyld i saken, skal blant annet ha sendt pornografisk innhold til jenta fra Nord-Carolina.

Filmanmeldelse: Suvernet om «sexting»-Weiner

Han fikk henne også til å kle av seg for ham foran et kamera via Skype, og ba henne utføre seksuelle handlinger for ham foran kamera. Dette til tross for at hun skal ha fortalt ham at hun gikk på videregående skole. Han skal ha sendt tilbake til henne en melding der han skrev om hva han ville ha gjort med henne dersom hun var 18 år.

Kontakten med den unge jenta foregikk på ulike sosiale medier, som Skype og Snapchat, fra januar til mars i 2016 samtidig som hans nå fraseparerte kona Huma Abedin var rådgiver for Hillary Clinton, som forsøkte bli USAs neste president.

Straffen på 21 måneder er nedre ramme av hva aktoratet foreslo for dommeren. De ønsket en straff på mellom 21 og 27 måneder.

Les også: Innrømmer at han er skyldig

Ikke første gang



Weiner har flere ganger tidligere vært i trøbbel på grunn av uanstendig kontakt med kvinner over internett. Allerede i 2011 måtte han trekke seg fra Kongressen etter at et tvilsomt bilde han hadde sendt til en kvinne ble publisert på Twitter.

Weiner til eks-pornostjerne: Du skryter ikke nok av utstyret mitt

SKANDALEN-BILDET: Dette bildet sendte kongressmann Anthony Weiner til en 21-årig kvinne i forkant av at han trakk seg fra Kongressen i 2011. Foto: Skjermdump

Han klarte likevel å redde ekteskapet til Abedin den gangen, og de fikk også en sønn sammen senere. I 2013 var derimot en ny skandale et faktum. Midt under valgkampen for å bli ordfører i storbyen New York dukket samtaler han hadde hatt via tekstmeldinger med en ny kvinne opp.

Dermed stupte Weiner på meningsmålingene. Han gikk fra å lede valgkampen til å tape med skam. I dokumentarfilmen «Weiner», der et filmteam skulle dokumentere hans politiske comeback, får man se hvordan dette uspilte seg fra innsiden.

Du kan se dokumentaren, som fikk terningkast 6 av VGs anmelder, her:

Kona valgte likevel å bli ved hans side. Det gjorde hun ikke da det i fjor ble kjent at han igjen hadde sendt meldinger og bilder med tvilsomt innhold til andre. Og denne gang altså en mindreårig jente. I mai ba Abedin om skilsmisse etter at de to hadde vært fraseparert en periode.

Forsvarerne hans hevder hans kriminelle handlinger er et resultat av sykdom, og at han ikke egentlig er en «seksuelt rovlysten person».

Les også: Innrømmet ny sex-samtale

Kan ha påvirket valget



Etterforskningen av Anthony Weiner, som en gang ble sett på som Demokratens kronprins, kan også ha påvirket fjorårets preisdentvalgkamp mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Mot slutten av valgkampen ble det kjent at e-poster fra Clinton hadde blitt videresendt til en datamaskin Weiner brukte.

SKAL SKILLES: Anthony Weiner, og Huma Abedin møtte i retten sammen tidligere denne måneden for å be en dommer om at dokumenter fra skilsmissesaken ikke blir offentlig tilgjengelig. Foto: Jefferson Siegel , AP

Da FBI-etterforskere oppdaget dette bestemte daværende FBI-direktør at de skulle se om disse e-postene kunne ha noen betydning for e-post-saken mot Hillary Clinton som da allerede var henlagt. Bare et par uker før valget opplyste han dette til medlemmer av Kongressen. Dette ble så kjent for allmennheten, og mange oppfattet det som at etterforskningen av Clinton ble tatt opp igjen. Kritikere omtalte det hele som en megaskandale.

Det som egentlig skjedde var bare at man ville se om e-postene hadde noen betydning, og om det i så fall ville være grunn til å ta opp igjen etterforskningen. To dager før valget opplyste FBI at de ikke hadde funnet noe nytt i disse e-postene som hadde betydning for den henlagte saken mot Clinton.