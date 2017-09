Andrew (25) fikk elektrisk støt i flomvannet – døde

Andrew Pasek skulle bare ta seg gjennom flommen for å redde søsterens katt under orkanen Harveys herjinger. En lyktestolpe utenfor huset førte til hans død.

– Jeg ønsker bare å redde et liv, sier 25-åringens mor Jodell Pasek til den lokale TV-stasjonen WFAA8.

Hun ønsker nå å advare andre i Houston etter sønnens tragiske død. Flommen som kom i kjølvannet av orkanen Harvey har lagt store deler av USAs fjerde største by under vann. Ifølge lokale medier nærmer tallet på omkomne seg 40, mens cirka 100.000 hjem har blitt skadet.

Jodell Pasek forteller at sønnen og en av hans kamerater bestemte seg for å dra til hennes datters hus for å redde katten som hun forlot da hun evakuerte. Flomvannet hadde begynt å stige ytterligere, og kattens liv var i fare.

Måtte forlate kameraten

Utenfor søsterens hus stoppet Andrew plutselig ved en lyktestolpe og sa at han hadde fått støt. Han skal ifølge kameraten ha kommet borti lyktestolpen med den ene hånden – og da raste strømmen gjennom ham.

– Han sa at jeg måtte komme meg bort fra ham. Så langt bort jeg klarte, sier kameraten Sean Stuart til den samme TV-kanalen.

– De klarte ikke å få ham ut. Ingen kunne røre ham, ingen kunne gjenopplive ham, ingen kunne hjelpe ham. De måtte la han ligge i vannet i over en time før Centerpoint (strømselskapet, journ.anm) kom og fikk slått av strømmen, sier moren.

Venner av familien Pasek har nå opprettet en donasjonsside på internett for å dekke begravelseutgiftene. Fredag morgen norsk tid hadde det kommet inn over 43.000 dollar (385.000 kroner).

De resterende donasjonene etter at begravelsen er betalt skal brukes til å opprette en stiftelse i Andrew Paseks navn, for å hjelpe ungdommer med å dekke college-utgifter.

På donasjonssiden forteller familien at 25-åringen hadde lang fartstid som speider, at han ønsket en karriere innenfor bilteknologi – og at han elsket dyr.

Presidenten punger ut

Torsdag kveld ble det klart at USAs president Donald Trump donerer én million dollar (7,8 millioner kroner, journ.anm) av sine egne penger til redningsarbeidet etter orkanen i Texas.

Allerede fredag eller tidlig neste uke er det ventet at Trump kommer til å be Kongressen om å frigi seks milliarder dollar i krisehjelp – som en del av en langt større føderal hjelpepakke.

Texas-guvernør Greg Abott har antydet at delstaten kan komme til å trenge 125 milliarder dollar for å bygge opp det som er ødelagt.