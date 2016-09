Amerikansk spionfly styrtet – to piloter skjøt seg ut

Et spionfly av typen Lockheed U-2, også kjent som «Dragon Lady», styrtet i den amerikanske delstaten California tirsdag morgen lokal tid.

To piloter lykkes med å skyte seg ut, men deres tilstand er foreløpig ukjent.

«En U-2 Dragon Lady har krasjet i nærheten av Sutter Buttes, rundt klokken ni i morges. To piloter skjøt seg ut. Oppdateringer kommer», tvitrer Beale Air Force Base.

Bilder fra den lokale tv-stasjonen CBS 13 viser at det begynte å brenne i vegetasjonen ved ulykkesstedet.

Kanalen skriver at det har blitt funnet en fallskjerm i nærheten av stedet, men det er ikke kjent om denne tilhører en av pilotene som skjøt seg ut.

På sin egen Facebook-side opplyser luftforsvaret at spionflyet krasjet under et treningsoppdrag i et fjellområde, kort tid etter at det hadde tatt av fra basen.



Flytypen, som kan fly opp til 70.000 fot, har ifølge Wikipedia blitt brukt helt siden 50-tallet, hovedsakelig av etterretningstjenesten CIA.

Den ble hyppig brukt til spionoppdrag, spesielt under den kalde krigen, Vietnam-krigen og Cuba-krisen.