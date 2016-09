Amerikansk spionfly styrtet – én omkom

Et spionfly av typen Lockheed U-2, også kjent som «Dragon Lady», styrtet i den amerikanske delstaten California tirsdag morgen lokal tid. Én av pilotene omkom i ulykken, mens en annen er skadet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Begge pilotene lykkes med å skyte seg ut, men i 22.30-tiden melder det amerikanske luftforsvaret at én omkom i styrten, mens en annen er skadet. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, skriver avisen LA Times.

«En U-2 Dragon Lady har krasjet i nærheten av Sutter Buttes, rundt klokken ni i morges. To piloter skjøt seg ut. Oppdateringer kommer», tvitret Beale Air Force Base tidligere tirsdag kveld.

Bilder fra den lokale tv-stasjonen CBS 13 viser at det begynte å brenne i vegetasjonen ved ulykkesstedet.

Kanalen skriver at det har blitt funnet en fallskjerm i nærheten av stedet, men det er ikke kjent om denne tilhører en av pilotene som skjøt seg ut.

På sin egen Facebook-side opplyser luftforsvaret at spionflyet krasjet under et treningsoppdrag i et fjellområde, kort tid etter at det hadde tatt av fra basen.

Saken fortsetter under bildet.

VRAKRESTER: Røyken stiger fra ulykkesstedet i California tirsdag kveld norsk tid. Foto: Rich Pedroncelli , AP

Flytypen, som kan fly opp til 70.000 fot, har ifølge Wikipedia blitt brukt helt siden 50-tallet, hovedsakelig av etterretningstjenesten CIA.

Den ble hyppig brukt til spionoppdrag, spesielt under den kalde krigen, Vietnam-krigen og Cuba-krisen.

Den samme flytypen ga også navn til den såkalte «U-2-affæren» i 1960. Da ble den amerikanske piloten Francis Gary Powers skutt ned over Russland, da spionflyet han opererte var på vei fra Pakistan til Bodø.



Powers ble tatt til fange og senere dømt til ti års fengsel for spionasje. Den utrolige historien var også inspirasjonen bak fjorårets «Bridge of Spies». I filmen spiller Tom Hanks hovedrollen som advokaten Jim Donovan, som blir sendt til Øst-Berlin for å forhandle om Powers' løslatelse.