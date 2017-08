Amerikansk krigsskip krasjet utenfor Singapore

Marinen bekrefter at destroyeren USS John S. McCain har krasjet med et handelsskip.

Krigsskipet var på vei til havnen i Singapore da det krasjet med Alnic MC klokken 06.24 lokal tid. Ifølge marinen skal skipet ha fått materielle skader, men omfanget er ikke kjent.

Det er heller ikke kjent om personer er savnet i forbindelse med krasjen, men marinen skriver at de har satt i gang en «søk og redningsaksjon» sammen med lokale myndigheter.

CNN beskriver handelsskipet som en 180 meter lang oljetanker, som seiler under liberisk flagg.

Det er kun drøye to måneder siden sist et amerikansk krigsskip krasjet – den gang med et filippinsk handelsskip utenfor Japan. Syv sjøfolk ble funnet døde ombord på skipet.