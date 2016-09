Ahmad Rahmani (28) siktes for bombeangrepene i USA

Mannen som er mistenkt for å stå bak helgens bombeangrep i USA, er siktet for bruk av masseødeleggelsesvåpen og bombeangrep mot offentlige steder.

Amerikanske påtalemyndigheter ha tiltalt afghansk-fødte Ahmad Khan Rahami (28) for angrepene i New York og New Jersey.

Til sammen blir Rahmani, som ble arrestert mandag, siktet for fire forhold, melder Reuters.

– Det ser ut til å ha vært en terrorhandling, sier talsmann for Det hvite hus Josh Earnest.

I tillegg til bruk av masseødeleggelsesvåpen og bombeangrep mot offentlig sted, er Rahami siktet for ødeleggelse av eiendom med eksplosiver og bruk av destruktiv gjenstand under en voldelig forbrytelse, skriver Fox News.

28-åringen ble pågrepet etter en skuddveksling med politiet, og han ble siktet for drapsforsøk på fem politifolk. To politifolk ble truffet av skudd i forbindelse med pågripelsen. Rahami ble skutt i beinet.