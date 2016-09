29 skadet i eksplosjon på Manhattan i New York

NEW YORK/OSLO (VG) 29 er skadet i en eksplosjon i Chelsea på Manhattan i New York.

29 personer er skadet, men ingen av dem livstruende, bekrefter bekrefter brannvesenet i New York. Tilstanden for én av de skadede er alvorlig.

– Vi har indikasjoner på at dette er en villet handling, sier borgermester i New York Bill de Blasio på en pressekonferanse.



Borgermestern understreker imidlertid at det ikke er indikasjoner på at eksplosjonen som skjedde rundt klokken 21 lokal tid var en terrorhandling.



– Det finnes ingen troverdig og spesifikk terrortrussel mot byen fra noen terrorgruppe. Det er ingenting som tilsier at dette er en terrohandling, sa De Blasio.



Ifølge CBC Radio skal det ha vært en tidsinnstilt innretning som gikk av. Politiet undersøker nå en gjenstand som blir omtalt som «a possible secondary device».



VG er nå ved stedet der eksplosjonen skjedde på på West 23rd Street mellom 6th og 7th Avenue i nabolaget Chelsea på Manhattan. Politiet har sperret av et helt kvartal utenfor, og det er mye politi på stedet.

Svært mange politibiler, sivilie utrykningskjøretøy og brannbiler slippes nå gjennom politisperringene. Der VG står gikk nettopp en styrke fra brannvesenets redningsteam gjennom sperringen. De var utrustet med hjelmer.

Ifølge en av CBS News' korrespondenter har politiet utelukket at det dreier seg om en gasseksplosjon.

Både politiet og antiterror-myndigheter etterforsker nå saken. Det hvite hus skriver i en uttalelse at president Barack Obama har blitt orientert om hendelsen.

«Årsaken er fremdeles under etterforskning. Presidenten vil bli oppdatert ettersom mer informasjon blir tilgjengelig», heter det i uttalelsen.

Om lag halvannen time etter eksplosjonen kommer det fremdeles nye ambulanser til stedet.

«Øredøvende»



En nabo som The New York Post har snakket med beskriver lyden av eksplosjonen som «øredøvende». Avisen skriver også at søppelkassen skal ha stått like utenfor et bo- og hjelpesenter for blinde, og at eksplosjonen skal ha blåst ut flere vinduer i de nederste etasjene av den 14. etasjen.

– Eksplosjonen var eksepsjonelt høy. Folk kunne høre den flere kvartaler bort, sier en lokalpolitiker i Chelsea, Corey Johnson, til Buzzfeed.

Tidligere lørdag gikk en rørbombe av i en søppelkasse i New Jersey, like før et veldedighetsløp til inntekt for amerikanske marinesoldater.