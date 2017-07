17 skutt på nattklubb i Arkansas – en kritisk skadet

Minst 17 mennesker er skutt og såret på en nattklubb i Arkansas i USA. Flere ble skadet i panikken som oppsto da de forsøkte å flykte.

Tilstanden til en av dem som ble skutt på nattklubben Power Lounge i Little Rock, er kritisk, men stabil, opplyser politiet i byen til ABC News. Tilstanden skal ikke være livstruende for noen av de øvrige involverte.

Skytingen fant sted klokken 2.30 på natten lokal tid, altså kl. 9.30 norsk tid. Situasjonen beskrives som avsluttet.

Ifølge politiet åpnet en eller flere ukjente personer ild under en konsert, angivelig som følge av at det oppsto en krangel blant gjestene.

Flere skal så ha blitt trampet ned i panikken som oppsto som følge av skytingen.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken. De tror ikke at det dreier seg om en terroraksjon og bekrefter for øvrig at ingen er drept.

