103 skadet i togulykke i New York

På mirakuløst vis ble ingen alvorlig skadet da et tog i høy fart kolliderte med sperringene i enden av sporet.

Et pendlertog har sporet av i Brooklyn, New York. I en uttalelse fra brannvesenet opplyses det om at 103 mennesker er skadet. Det skal i hovedsak dreie seg om lettere skader. Ingen skal være livstruende skadet.

Donette Smith (55) var på toget, og sier til New York Times at folk hadde begynt å trekke ut i midtgangen da toget nærmet seg perrongen. Like etterpå bråstoppet det.

VOLDSOMME KREFTER: Toget forårsaket store materielle skader, men kun lettere personskader. Foto: Aaron D. Neufeld , AP

– Det kom et ekstremt hardt rykk og folk ble kastet veggimellom. Det var kropper over alt. Det var veldig skummelt, sier Smtih til avisen.

Et annet vitne, Steben Medina (47), befant seg i stasjonen. Han trodde først det dreide seg om terror.

– Hele bygningen ristet. Jeg trodde det var en bombe som hadde gått av, sier han til avisen.

Avsporingen oppsto da toget kolliderte med sperringen i enden av togsporet. Det er fremdeles ikke klart hvorfor toget ikke bremset opp, slik det skulle gjort.



Myndighetene sier ulykken kunne vært langt verre. De to første vognene i togsettet ble kastet av skinnene, og krasjet inn i det som beskrives som et venterom nær enden av sporet. Det var heldigvis tomt da ulykken inntraff.

I tillegg skal en av sporene på toglinjen blitt bendt opp, og skåret seg gjennom gulvet i en av vognene.

STOR UTRYKNING: Nødetatene i New York kom raskt til stedet etter ulykken. Her fraktes en skadet mann bort. Foto: Drew Angerer , AFP

Brukket ben



Det rapporteres om fall-og kuttskader blant rundt 700 passasjerene. En kvinne har brukket benet, noe som ifølge New York Times skal være den foreløpig mest alvorlige skaden.

I september i fjor sporet et annet tog av i nabostaten New Jersey. Her omkom én person, og det oppsto langt mer alvorlige personskader.