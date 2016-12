USA utviser 35 russiske diplomater

NEW YORK/OSLO (VG) Barack Obama tar hevn for at Russland angivelig skal ha blandet seg inn i presidentvalget. Han utviser nå 35 russiske diplomater, og varsler flere represalier.

De 35 diplomatene som blir utvist skal ha fått 72 timer på seg til å forlate landet. Som et ledd i represaliene har også to russiske etterretningsselskaper blir ilagt sanksjoner.

Amerikanske tjenestemenn som er tett på sanksjonsplanene opplyste til CNN i går at USA forbereder både strengere sanksjoner og diplomatiske represalier.

De opplysningene blir bekreftet av Barack Obama i en uttalelse torsdag.

– Alle amerikanere bør være bekymret for Russlands handlinger, sier Obama i uttalelsen.

Det amerikanske Finansdepartementet opplyser også om den bindende instruksen fra Obama.

Sanksjonene er en respons på det Obama omtaler som en rekke advarsler, gitt både offentlig og privat, fra USA til Russland. I tillegg til hackingen beskriver Obamas uttalelse en omfattende trakasering av amerikanske diplomater i Moskva det siste året, utført av russisk politi og sikkerhetstjeneste.

– Dette er bare begynnelsen

Obama advarer videre om sanksjonene som annonseres mot Russland torsdag bare er begynnelsen, og at nye tiltak vil komme når og hvor USA selv velger. Deler av responsen vil ikke bli offentlig kjent, sier han.

Amerikanske tjenestemenn hevdet tidligere i desember overfor Washington Post at Russland forstyrret valget i USA. De fortalte avisen at en hemmelig vurdering kom til den konklusjonen. Målet med hackingen var å hjelpe Donald Trump til seier.

I uttalelsen forteller imidlertid Obama at han vil legge fram en rapport om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget for Kongressen i løpet av de nærmeste dagene.

Legger fram bevis



Det har inntil i dag ikke blitt lagt fram beviser for den russiske innblandingen.

Men samtidig som Obama uttalte seg om sanksjonene, slapp det amerikanske Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) en detaljert teknisk rapport om metodene de mener russisk sivil og militær etterretning har brukt for å utnytte og skade amerikanske myndigheter, det amerikanske valget og flere politiske og private organisasjoner, blant dem Det demokratiske partiet.

Summen av fiendtlig, russisk cyberaktivitet gis navnet Grizzly Steppe i rapporten. At myndighetene nå beskylder russisk etterretning for å stå bak bygger på teknisk informasjon innhentet av amerikansk etteretning, FBI, Sikkerhetsdepartementet samt den private sektoren.

Lavrov: – Skader forholdet



Den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, forteller Reuters at de nye sanksjonene vil skade det bilaterale forholdet mellom de to statene.

– Folkene i Det hvite hus må forstå klart at hvis Washingtong virkelig tar nye, fiendtlige steg, vil det komme en respons, sier talspersonen for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharovaa, i en videouttalelse onsdag kveld.

Etterretningstjenestemennene Washington Post pratet med hevdet at personer knyttet til Moskva overleverte stjålne eposter fra den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton og partiledelsen til nettstedet Wikileaks, som senere publiserte dem.

Kommende president Donald Trump er ikke overbevist om at Russland har blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget:

– Jeg tror vi skal gå videre med livene våre. Jeg tror at datamaskiner har gjort livene våre veldig kompliserte. Denne tidsalderen har ført til at ingen egentlig vet hva som foregår. Vi har hurtighet, men jeg vet ikke om vi har den sikkerheten vi trenger, sa han på onsdag.