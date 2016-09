USA: Åtte skadet etter knivstikking på kjøpesenter

Gjerningsmannen var ikledd uniform og bevæpnet med kniv da han gikk til angrep på flere personer som befant seg inne på kjøpesenteret.

Det var på kjøpesenteret Crossroads Center i byen St. Cloud i Minneapolis at gjerningsmannen gikk til angrep på flere handlende lørdag lokal tid. Åtte personer ble knivstukket før gjerningsmannen selv ble skutt og drept av politiet.

– Den mistenkte spurte minst én person om vedkommende var muslim før gikk til angrep, opplyser politisjef Blair Anderson ifølge AFP.

Han understreker videre at motivet til gjerningsmannen ikke er slått fast.

Angrepet skjedde omtrent på samme tid som at en eksplosjon gikk av på Manhattan i New York. 29 personer ble skadet i angrepet. Det er foreløpig ingenting som tyder på at disse to hendelsene har noen sammenheng.

Klokken 10 norsk tid er kjøpesenteret fortsatt stengt.