Ungarn jager flyktninger med tusentalls nye grensevakter

ÁSOTTHALOM, UNGARN (VG) Her patruljerer Sandor (33) Ungarns grensegjerde for å stanse flyktninger - i en bil finansiert av franske høyreekstreme. Nå er folkeavstemningen over EUs kvoteflyktninger erklært ugyldig.

Nyhetsbyrået DPA melder at lav valgdeltakelse, kun 45 prosent, er årsaken til at valget ikke ble godkjent. Likevel hersker det liten tvil om hva flertallet av velgerne i landet synes om kravet fra EU om å ta imot flyktninger. I disse dager bygger Ungarn nye piggtrådgjerder ved grensen og ansetter 3.000 nye «migrasjonsvakter» rekruttert gjennom Facebook.

FAKTA: UNGARNS AVSTEMNING OM FLYKTNINGKVOTENE *Søndag holdt Ungarn en folkeavstemning hvor regjeringen søkte støtte for å avvise EUs krav om at landet skal ta i mot 1.294 asylsøkere. *EU har besluttet at 160.000 asylsøkere skal relokaliseres til medlemsland i EU. *Kun 545 av 177.135 asylsøkere fikk oppholdstillatelse i Ungarn i 2015. * To av tre ungarere støtter innvandringskritiske partier. (Kilde: NTB, EU-kommisjonen)

Mens Storskog-gjerdet på grensen til Russland skaper debatt i Norge, er det få i Ungarn som protesterer mot det 170 kilometer lange piggtrådgjerdet som holder flyktninger på flukt gjennom Serbia unna ungarsk jord.

I grensebyen Ásotthalom møter VG ordføreren som for to år siden tok initiativ til piggtrådgjerdet langs den ungarske grensen. Han sier han før det var alene om å «jakte på ulovlige migranter» som kom over landegrensen og inn på gården hans.

Ordførerens innvandringsskepsis er nå «mainstream» politikk i Ungarn, der to av tre ungarere stemmer på enten statsministerens parti Fidesz eller det høyreradikale Jobbik, begge svært innvandringskritiske partier. Derfor er det en enkel sak for myndighetene å rekruttere frivillige til den nye styrken som skal passe på at uvedkommende ikke slipper inn i landet.

GJØR DET FOR EUROPA: En vakt patruljerer grensen mot Serbia i den ungarske byen Ásotthalom. Når Ungarn nå setter inn 3.000 nye politi og vakter ved grensen, hevder flere ungarske politikere at de gjør det «for å beskytte Europa». Foto: TERJE BRINGEDAL , VG

«Fanger» flyktinger



I Ásotthalom har ordføreren for lenge siden utnevnt sin egen sikkerhetspatrulje. Fem menn i kamuflasje og militærstøvler patruljerer områdene rundt grensen i en jeep sponset av La France Rebelle, en fransk organisasjon med høyreeksteme sympatier.

– De som har kommet seg forbi politiets grensekontroll og som er innen 8 kilometer fra grensen, fanger vi slik man fanger andre kriminelle. Hvis de er aggressive kan vi bruke våpen eller gass, men som regel stopper de når vi tar dem, forklarer Sandor Nacy, en 33-åring med stram hestehale og 7 barn, til VG.

Nå får både Ásotthalom med sine 4.300 innbyggere og resten av Ungarns grensebyer, ytterligere 3.000 menn og kvinner fordelt langs grensen i patruljer. I Ásotthalom henger reklameplakatene for en karriere som grensevakt side om side med myndighetenes mange kampanjeplakater med «Si nei!» i søndagens avstemning om EUs flyktningkvoter. Flertallet av de nyrekrutterte vaktene melder seg til tjeneste gjennom myndighetenes Facebooktjeneste eller Twitter.

– Den viktigste evnen en vakt må ha er å elske sitt land mer enn noe annet. Dessuten må de være sterke, mentalt, men selvfølgelig også fysisk, fordi migrantene kan være farlige, sier den kamuflasjekledde Nacy til VG.

Rundt en tredel av de 3.000 nye rekruttene vil være «ekstrastyrker» uten politilisens, men med våpen, som skal gå et «lynkurs» på seks måneder for å kunne patruljere sammen med politiet langs grensene, opplyser Ungarns politimyndigheter via en tolk til VG.

STEMMER NEI: – Hvis vi sier ja til noen migranter, vil det komme flere og flere. Tilslutt vil de ødelegge vår europeiske kultur, mener den innvandringsskeptiske ordføreren i Ásotthalom, Láslo Toroczkais ( 38). Foto: TERJE BRINGEDAL , VG

Tror flere EU land vil følge



Det er ennå ikke klart hvorvidt den ugyldige folkeavstemningen likevel kan få konsekvenser for Ungarns flyktningpolitikk. EU-parlamentets president Martin Schulz anklager statsminister Viktor Orbán for å ha utfordret EUs grunnleggende prinsipp, ene og alene for å styrke sin egen stilling på hjemmebane.

Ungarn har i det siste fått krass kritikk fra Amnesty International og flere europeiske statsledere for hvordan landet behandler mennesker på flukt.

VG spør 33-åringen Nacy om han noen gang synes synd på menneskene han stanser ved grensen. En latter og et kort «nei» er svaret.

– Migrantene utgjør en potensiell fare. Jeg har 7 barn og er redd for deres fremtid. Ungarn er ikke et rikt land, så vi har ikke råd til å ta vare på dem hvis det kommer mange, sier han.

Ordføreren i Ásotthalom bekymrer seg heller ikke over kritikken han får fra Vesten. I hjembyen ble han nylig gjenvalgt med 100 prosent av stemmene. 38-åringen jobbet for å få folk til å gi sitt «nei» i søndagens folkeavstemning om flyktningkvotene.

– EU er som en diktator som vil bestemme i dette aller viktigste spørsmålet Europa nå står overfor. Jeg er sikker på at flere EU-land vil følge Ungarns eksempel og nekte å akseptere kvotene, sier Toroczkai til VG.

I land som Polen, Slovakia og Tsjekkia raser nå flyktningdebatten. I Polen har den nye konservative regjeringen gått tilbake på løfter om å ta imot rundt 10.000 flyktninger fra Syria og Eritrea, og før valget i Tsjekkia i oktober har flere nye partier utmerket seg med navn som blant annet «Nei til illegal innvandring – penger til vårt eget folk i stedet».

I Ásotthalom tar ordføreren det som et kompliment at andre land, også Norge, bygger gjerder på grensen til andre land for å kontrollere hvor flyktningene går.

– Det er jo litt morsomt at de samme som angrep meg med sterk kritikk for bare et drøyt år siden, nå bygger gjerder selv, sier han.