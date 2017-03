Undersøkelse: Mer rasisme etter Brexit

LONDON (VG) Flere opplever rasistiske angrep etter Brexit-avstemningen, enn tidligere, viser undersøkelser.

Smeltedigelen London er hjem for folk fra alle verdenshjørner, men det siste trekvart året opplever flere å bli angrepet fordi noen mener at ikke hører hjemme i Storbritannia, viser undersøkelser. Økningen i rasisme kan tidfestes til slutten av juni 2016: Da britene stemte over om de skulle forbli i EU.

Én av tre med afrikansk-, asiatisk- eller minoritetsbakgrunn svarer at de har opplevd rasistiske angrep av enten en verbal, skriftlig eller fysisk art, viser en ny undersøkelse gjort av fagforeningenes paraplyorganisasjon, TUC, i Storbritannia. Dette er en økning på 20 prosent, sammenlignet med før EU- folkeavstemningen.

– Brexit har gitt nytt liv til rasismen, oppsummerer generalsekretær for TUC, Frances O’Grady, i en pressemelding.

– Skjult rasisme kom frem

FAKTA: BREXIT-PROSESSEN * 23. juni i fjor stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU.

* 29. mars vil May utløse Lisboa-traktatens artikkel 50. Artikkelen setter en frist på to år for forhandlingene mellom EU og et land som ønsker å melde seg ut. (Kilde: NTB)

Dette er ikke den første undersøkelsen som viser at rasisme har økt i Storbritannia etter folkeavstemningen om EU-medlemskap. I månedene etter avstemningen økte tallet på rasistisk motiverte angrep med opp mot 100 prosent i enkelte deler av landet, viser en oversikt utarbeidet av avisen The Independent.

I juli ble det registrert rekordhøye 5.500 tilfeller av rasekriminalitet, skriver avisen Evening Standard.

I London mener det unge ekteparet Aggie og Alex Luk (27) at alt snakket om nasjonal identitet, har vekket noe hos enkelte av britene.

– Jeg tror det lenge har fantes mye rasisme i det britiske samfunnet, særlig blant de lavere sosiale klassene. Brexit har fått den skjulte rasismen til å komme ut, fordi folk begynte å snakke om innvandring, patriotisme og tilhørighet. Det har nok gjort at dette har kommet opp til overflaten, sier Alex Luk til VG.

–KAMPANJEN VEKKET NOE: Alex Luk (27) mener kampanjen for å stemme for en Brexit førte til at i hvert fall verbale rasistiske angrep ble mer stuerent i Storbritannia. Her med kona Aggie Luk (25). FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Lederen for foreningen TUC sier til VG at rasisme og hatkriminalitet er ikke et nytt problem i Storbritannia, men kampanjen for å melde unionen ut av EU, har fått frem noe i lyset.

– Mange politikere og media hadde et stort fokus på fremmedarbeidere, og vi hørte stadig dette mantraet om at «utlendinger må dra hjem». Det kan ha gjort at noen føler de nå kan tillate seg å komme med både verbale og fysiske angrep, sier Wilf Sullivan, leder for diskriminiseringsforebygging i fagforeningenes landsforbund, til VG.

TUCs kartlegging er gjort blant litt over 1000 mennesker, som en del av foreningens arbeid for å bekjempe rasisme på arbeidsplassen.

Frykter ny topp denne uken

Onsdag 29. mars «trykker» Theresa May på «Brexit-knappen», det vil si, artikkel 50 skal settes i verk. Britisk politi forbereder seg på at dette kan lede til at minoriteter blir ekstra utsatt for rasistisk motivert hatkriminalitet, skriver The Independent.

– Vi er svært bekymret for hva som kan skje i forhold til hatkriminalitet når artikkel 50 utløses, sier leder for organisasjonen for likeverd – og menneskeretter, David Isaak, ifølge avisen.

OPPLEVD FLERE EPOKER: Annett (t.v.) og Patsy kom fra Karibien til Storbritannia for flere tiår siden. De mener rasismen går i bølger. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Blant grønnsaker og britisk cheddar på helgemarkedet i den sørlige delen av London, er de eldre kvinnene Patsy og Annett i ferd med å gjøre innkjøp. De betegner seg som «karibiske londonere», og har flere tiår i Englands hovedstad bak seg.

– Det finnes masse folk som vil ha landet sitt for seg selv. Denne gangen var det Brexitkampanjen som gjorde at det kom ut i lyset. Men rasisme og diskriminering har alltid eksistert og vil fortsette å finnes. Det går i bølger, slik det har gjort i hele min tid, sier London-kvinnen Patsy til VG

