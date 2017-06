Ukrainas president skamroser Trump: – Beundrer ditt lederskap og din effektivitet

WASHINGTON, D.C. (VG) Ukrainas president Petro Porosjenko sparte ikke på lovordene da han møtte Donald Trump i Det hvite hus tirsdag.

I en svært kort seanse i Det ovale kontor fikk pressen være til stede da de to presidentene i dag møttes for første gang. Mens fotografene knipset sine bilder fortalte president Trump at det var en ære å ha sin kollega fra Ukraina på besøk.

– Det er et land vi har vært mye involvert i. Vi har hatt gode diskusjoner, og de vil fortsette utover dagen, sa Trump, før han spurte om Porosjenko ønsket å si noen ord.

Det ville Ukrainas president gjerne. Han startet med å gjenta at det var en ære å være på besøk.

– USA er et land vi kan stole på. Jeg er overbevist om at dere vil være vår støttespiller i fortsettelsen av vår suksesshistorie, sa Porosjenko, før han ble mer personlig med sin amerikanske presidentkollega:

– Vi beundrer ditt lederskap og din effektivitet. Du har fått til mye på dine fem måneder.

Ukrainas leder sa også at han har tro på at med USAs hjelp vil man kunne sørge for fred i regionen.

«Drop-in»

Stort mer enn det fikk ikke pressen umiddelbart vite om møtet mellom de to. I en pressemelding fra Det hvite hus i etterkant av møtet opplyser de bare at de to presidentene diskuterte en fredelig løsning på konflikten i Øst-Ukraina, samt Porosjenkos reformplaner og forsøk på å bli kvitt korrupsjon i landet.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forkant av møtet ble det opplyst at Porosjenko skulle møte visepresident Mike Pence, og at de to skulle ha en såkalt «drop-in» hos president Trump, som samtidig skulle ha møte med sin nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster.

The Guardian skriver at et slikt kort møte, der Pence er vertskap i stedet for presidenten, tolkes som at Trump forsøker å holde en viss avstand, og at det fremdeles er usikkert hvor forpliktet hans regjering føler seg overfor Ukraina.

Et slikt møte inkluderer heller ikke bilaterale uttalelser fra de to landene i offentlighet. Dermed har president Trump unngått å måtte si noe offisielt om hans synspunkt på Russlands annektering av Krim i 2014.

– For Porosjenko er dette et viktig besøk. Han må overbevise Trump om at USA bør støtte Ukraina, sier tidligere visegeneralsekretær i NATO Alexander Vershbow til The Guardian.

For Ukraina vil det også være viktig å få bekrefte at Det hvite hus ønsker å

opprettholde sanksjonene som er innført mot Russland etter 2014, inntil de trekker sine militære styrker ut av landet.

Forrige uke vedtok Senatet i den amerikanske kongressen å utvide sanksjonene mot Russland, og dermed stramme inn Trumps handlingsrom. Vedtaket ble gjort med hele 98 mot to stemmer. Dersom også Representantenes hus vedtar lovforslaget, noe som er ventet at de vil gjøre, vil Trump være avhengig av godkjenning fra Kongressen for å heve sanksjonene mot Russland.

– Loven vil endelig holde Russland ansvarlige for deres skamløse angrep på vårt presidentvalg, sa Arizona-senator John McCain (R) etter avstemningen.

Lovforslaget blir også sett på som et signal om at begge partier i Senatet er bekymret for at Trumps administrasjon ikke har vært tøffe nok mot Russland.