Ukraina vil inn i NATO innen 2020

Mandag ble Ukraina enige med NATO om å starte arbeidet med en handlingsplan for medlemskap i alliansen. Russland er svært skeptiske.

Ukraina begynner diskusjoner med NATO om en handlingsplan for å bli med i den amerikanskledede alliansen. Landet vil frem mot 2020 jobbe med reformer for å tilfredsstille krav til medlemskap innen 2020, melder Reuters.

«I dag sa vi klart og tydelig at vi ville begynne en diskusjon om en medlemskaps-handlingsplan og vårt forslag om en slik diskusjon ble mottatt med glede», sa den ukrainske presidenten Poroshenko på pressekonferansen etter møtet mandag.

Russland er svært skeptiske til et utvidet NATO, og var raske til å kommentere at et NATO-medlemskap for Ukraina ikke vil bidra til stabilitet og sikkerhet i Europa.

Stoltenberg kritiserte Russland

Selv om det foreløpig er våpenhvile i Øst-Ukraina står konflikten i veien for NATO-medlemskap fordi nye medlemmer er nødt til å få slutt på internasjonale konflikter på fredelig vis før de kan bli med i alliansen.

President Poroshenko kjemper fortsatt mot prorussiske opprørere i Øst-Ukraina, der Krim-halvøya har vært annektert av Russland i over tre år.

Jens Stoltenberg brukte anledningen til å be Moskva trekke tilbake troppene sine fra Ukraina, skriver Reuters.

Han sa også at NATO hadde støttet Ukraina med nytt utstyr som skal kunne brukes til å finne ut hvem som sto bak et cyber-angrep på Russland i juni.

Kremlins talsperson Dimitry Peskov reagerte på Stoltenbergs kommentarer ved å gjenta Russlands standpunkt om at Russland aldri har hatt tropper i Ukraina.

Trump og Putin diskuterte Ukraina

Støtten til NATO-medlemskap i den ukrainske befolkningen er større en aldri før. I en meningsmåling fra the Democtatic Initiatives Foundation i juni svarte 69 prosent av ukrainere at de var for medlemskap.

Etter det første møtet mellom Trump og Putin fredag hevdet Putin at konflikten i Øst-Ukraina skal ha vært blant temaene som ble diskutert.

– Vi oppfordrer Russland til å stoppe sine destabiliserende aktiviteter i Ukraina og andre steder og å stoppe sin støtte til fiendtlige regimer som Syria og Iran, sa Trump i sin tale i Polens hovedstad Warszawa torsdag formiddag, i forkant av møtet mellom presidentene.

Samtidig har ukrainere fryktet at Trump og Putins signaler om et tettere samarbeid kan føre til en tøffere hverdag for den krigsrammede befolkningen i Øst-Ukraina.