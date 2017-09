«Presidentens personlige fiende» drept av bilbombe

En paramilitær er drept i en bilbombe i Kiev fredag kveld. Mannen skal ha vært en personlig fiende av Tsjetsjenias president.

Den drepte er Timur Makhauri, tsjetsjener med georgisk statsborgerskap.

I Ukraina skal han ha kjempet mot de pro-russiske separatistene, altså på de ukrainske regjeringsstyrkene side. Alt dette blir bekreftet av det ukrainske innenriksdepartementet.

Han skal også ha kjempet i de russisk-tsjetsjenske krigene på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, ifølge russiske og ukrainske medier.

En mann som har kjempet sammen med Makhauri i Ukraina uttaler til radiostasjonen 112 at Makhauri allerede har overlevd flere attentatforsøk tidligere.

– Han var en personlig fiende av Ramzan Kadyrov, sa Minajev.

ARRESTERT: Slik var dekningen i Komsomolskaja Pravdas Ukraina-utgave da mannen som nå er drept, Timur Makhauri, ble pågrepet i januar 2017, mistenkt for ulovlig våpenbesittelse. Foto: Faksimile fra Komsomolskaja Pravdas Ukraina-utgave

Kadyrov er Tsjetsjenias mektige, og høyst kontroversielle, president. Han har tillit hos president Vladimir Putin i Moskva.

En svart Toyota Camry med georgiske skilter eksploderte da den kjørte forbi varehuset Arena i Kiev fredag kveld. Bomben var plantet inne i bilen, ifølge politiet i den ukrainske hovedstaden. Ifølge engelskspråklige Kyiv Post mistet en kvinne et bein, mens et barn er uskadet. Det er ulike opplysninger om disse befant seg i samme bil eller i en nabobil.

En talsmann for Ukrainas innenriksdepartement sier til samme Kyiv Post at Makhauri er «velkjent i kriminelle kretser».

Tidligere i sommer ble to personer som også er i den tsjetsjenske bataljonen som kjemper mot pro-russiske separatister, skutt i Kiev av en person som utga seg for å være journalist. Begge overlevde.

Mukhari ble arrestert i Kiev i februar for ulovlig besittelse av våpen. Han gjorde imidlertid en avtale med etterforskerne og slapp med betinget dom.

Den gang fant politiet et ID-kort der det sto at Mukhari var med i den såkalte sjeik Mansur-bataljonen, tsjetsjenere som vil kjempet mot russerne i Ukraina.

Den russiske avisen Kommersant skriver at Mukhari også har vært arrestert i Tyrkia, mistenkt for å ha stått bak drapene på tsjetsjenske separatister. Han ble frikjent for dette.

Kommersant skriver også at Mukhari har operert under ulike navn. To andre navn er Ruslan Papatskorija og Ali Dabuev.

KNUST: Toyota'en som mannen satt i, ble fullstendig smadret av bomben. En etterforsker jobber ved siden av bilen. Foto: Valentyn Ogirenko , Reuters

Flere russiske nettsider skriver at Mukhari kan ha deltatt i likvideringen av Sjamil Basajev, den tsjetsjenske separatistlederen som ble drept i 2006. Basajev organiserte flere av de mest kjente terrorangrepene som har vært på russisk jord på 2000-tallet, blant annet påtok han seg ansvaret for aksjonen mot skolen i Beslan for 13 år siden. 338 mennesker ble drept, omtrent halvparten av dem barn.