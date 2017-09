Slåsskamp i parlamentet om ny lov som lar presidenten i Uganda sitte uendelig

Yoweri Museveni har vært president i Uganda i over 30 år. Nå vil ha forandre loven slik at han kan sitte ut sin levetid.

Loven sier at man ikke kan stille til valg hvis man er over 75 år. Presidentens støttespillere ønsker å fremme et forslag om å endre grunnloven for å oppheve denne aldersgrensen. Neste valg er i 2021, og da kan ikke presidenten, som nå er 73 år, stille etter de nåværende regler.

– Opposisjonen vil se dette som et tegn på at Museveni også vil stille til valg i 2021, sier Svein Erik Helle, forsker ved Christian Michelsens institutt, til VG.

Dette ble også tydelig tirsdag under debatten i parlamentet i hovedstaden Kampala. Da aldersgrensen kom opp som et tema, ble det hett. En høylytt diskusjon førte til håndgemeng der politikere fra det sittende regjeringspartiet, NRM (National Restistance Movement), barket sammen med opposisjonen. Knuffing og slag endte med stolkasting.

Parlamentets leder måtte roe gemyttene.

– Ta plassene. La oss snakke med ord og ikke med knyttnever, sa speaker Rebecca Kadaga, ifølge NBC News.

Helle har vært i hovedstaden Kampala i det siste, og han sier at det rustes opp fra begge sider. Fra det regjerende partiets side for å sanke nok stemmer, og fra opposisjonen som vil hindre at behandlingen av lovforslaget kommer opp.

– Stemningen er spent, og trusler om vold kommer fra begge sider, men hovedsaklig fra NRM. Sikkerhetsstyrker er tungt utplassert rundt parlamentet daglig nå, meddeler Helle.

LEDER: Ugandas president Yoweri Museveni ble valgt enda en gang i 2016. Her ved innsettingsseremonien i Kampala. Foto: Edward Echwalu , Reuters

Museveni ble president i Uganda i 1986 etter en svært urolig periode der de brutale lederne Idi Amin og Milton Obote hadde hatt makten. Museveni var en forsonende leder, men har siden sittet med makten. Det er ikke første gang han har måttet forandre grunnloven for å få det til.

Visste du? Da Norge protesterte mot Idi Amin...

I 2005 ble regelen som sa at en leder ikke kunne sitte mer enn to perioder, slik det er i USA, opphevet. Én periode i det ugandiske systemet er fem år, og da hadde allerede Museveni hatt makten i det øst-afrikanske landet i over 20 år.

Det er kjent at politikere også internt i regjeringspartiet får pengegaver for å stemme «riktig». Det hevdes også nå at politikere må blidgjøres med lovnader og penger.

– Regjeringspartiet har to tredjedeler av stemmene i parlamentet, så for å få gjennom lovendringer, må de holde disiplinen internt i partiet. Det har vi sett løses med at parlamentsmedlemmer får penger eller gis privilegier. Men vi må huske at også internt i partiet har folk stilt seg negativ til endringen, sier Helle.

Hendelsen i parlamentet kom etter at lovendringen for å oppheve aldersgrensen ble nevnt første gang. Det er ventet at lovforslaget blir det heteste temaet i landet denne høsten. Mange karakteriserer dette som et ledd i Musevenis plan om å sitte som president livet ut.

19 personer ble arrestert etter demonstrasjoner mot det nye lovforslaget i Kampala tidligere på dagen. Politiet brukte tåregass mot demonstrantene som hovedsaklig bestod av unge studenter.