Uber-sjåfør kan ha avslørt barneprostitusjon

Uber-sjåføren Keith Avila hylles som en helt i California for å muligens ha reddet en 16 år gammel jente fra sex-trafficing.

Det skriver Washington Post, som omtalte saken først.

Andre juledag sto en ung jente midt på natten i miniskjørt sammen med to kvinner og veivet etter en taxi. Uber-sjåføren Keith Avila stoppet opp, og alle tre passasjerene hoppet inn. Allerede da mistenkte sjåføren at noe var galt:

– De ba meg om å skru opp musikken idet de satt seg inn i bilen, forteller Avila.

Han skrudde opp musikken og spisset ørene. Kvinnene rettet seg mot den lille jenta, som Avila først trodde var i tolvårsalderen. Han forteller videre:

– De beskrev hva som måtte gjøres når de kom fram: «Sjekk om det er våpen», «sørg for at du får pengene før du begynner å ta på han», forteller Avila i Facebook-videoen han la ut rett etter at hans passasjerer hoppet av ved et Holiday Inn hotel i California.

Ringte politiet



Idet Uber-sjåføren var alene i bilen ringte han politiet og fortalte om sine mistanker. Han mente jenta var et offer for prostitusjon og at de to kvinnene var hennes halliker:

– Jeg sa til politiet at hvis ikke dere kommer, så går jeg inn og tar bilder av dem. Det er ikke et bra liv – å være under kontroll av et annet menneske i sex-trafficking, sier Avila.

Den 34 år gamle sjåføren, som også jobber som fotograf på dagtid, klarte også å fange opp nummeret på hotellrommet der det hele skulle foregå.

Kort tid etter var politiet på plass. Men Avila dro ikke fra stedet. Mens han fremdeles satt i bilen utenfor hotellet og fortalte om det han nettopp hadde opplevd i et mobil-kamera, ble en mann arrestert.

Hylles av politiet



– Politiet er rett der borte, se på det! De kom kjapt, sier Avila i videoen.

Det viste seg at Uber-sjåførens mistanker var korrekte; Den 16 år gamle jenta var et offer for sex-trafficking. Politiet hadde funnet henne på hotellrommet sammen med en 20 år gammel mann, som ble arrestert på stedet.

Avilas video har blitt sett over 250.000 ganger siden den ble lastet opp mandag, og sjåføren har blitt en offentlig helt.

– Han kunne ha unngått å si noe og dratt sin vei etter å ha fått betaling, og 16-åringer ville blitt offer for hvem vet hvor mange mennesker, sier talsmann i politiet Christopher Trum til KTXL.

Utbredt barneprostitusjon

Jenta var antageligvis en rømling og har nå fått et sted å bo, ifølge myndighetene i California. Men ifølge Avila har hun blitt gjenforent med familien sin.

Minst 100.000 amerikanske barn, for det meste rømlinger, prostituerer seg hvert år, ifølge National Center for Missing and Exploited Children, skriver avisen.

I en tale i 2012 sa president Barack Obama at menneskehandel «bør bekymre alle mennesker, fordi det er en fornedring av vår felles menneskelighet».