Ubåtmysteriet: Eieren varetektsfengslet for uaktsomt drap på svenske Kim (30)

KØBENHAVN/OSLO (VG) Oppfinner og ubåteier Peter Madsen er varetektsfengslet for uaktsomt drap på den svenske journalisten Kim Wall (30), som fortsatt er savnet.

Lørdag ble Madsen fremstilt for retten. Dommer Kari Sørensen fant ikke grunnlag for å fengsle Madsen for drap på svenske Kim Wall. Danske Ekstra Bladet skriver at hun i stedet har funnet begrunnet mistanke for uaktsomt drap og valgt å varetektsfengsle og sikte Peter Madsen på dette grunnlaget.

Det er den siktedes forklaring under rettsmøtet som danner grunnlag for dommerens avgjørelse. Han erklærer seg ikke skyldig i siktelsen.

Fredag kveld ble Madsen siktet for drap. Det er foreløpig uklart om den opprinnelige siktelsen er opprettholdt.

PÅ VEI MOT HAVNEN: Sent lørdag kveld ble ubåten fraktet til Nordhavnen i København. Foto: Thomas Sjørup

I en pressemelding skriver politiet i København at ubåten til den siktede nå slepes til havn, mot et lukket område i Nordhavnen. Ubåten er ventet å være på plass klokken 22. Deretter skal den tømmes for vann, noe som er ventet å ta flere timer. Det står skrevet i pressemeldingen at det inntil videre har vært umulig å se hva som er inni ubåten.

Mørket og regnet ligger tett over havneområdet i den danske hovedstaden når lasteskipet Vina glir inn mot den lukkede delen av havneområdet. Langs babord skipsside er Ubåten Nautilus fortøyd. Arbeidet med å få hevet ubåten har pågått fra morgentimene lørdag til langt ut på ettermiddagen. Så etter en syv timer lang tur fra Køgebukten inn til Nordhavnen, begynner den viktige jobben for dansk politi:

Å finne alle svarene på ubåtmysteriet.

Ubåten skal senere undersøkes av kriminalteknikere, og undersøkelsen ventes å bli gjennomført i løpet av lørdags natt og utover søndagen.

Lukkede dører under rettsmøte

Ekstra Bladet skriver at det var mye presse til stede og at flere pårørende til Peter Madsen og hans kjæreste, også var møtt opp til rettsmøte i dag.

Etter en times forsinkelse startet rettsmøtet, og siktelsen ble lest opp.

«Peter Madsen er siktet for, at han etter klokken 19.00 på ukjent sted og med ukjent metode, å ha drept Kim Wall» leste aktor Louise Nielsen opp i retten.

Hun krevde lukkede dører under rettsmøtet. Begrunnelsen er at det kan komme frem opplysninger som kunne krenke offerets pårørende.

Deretter sier hun at å ha åpne dører under rettsmøtet ville påvirke politiets etterforskning. Madsen har selv villet uttale seg i retten for åpne dører.

Pressen har imidlertid kommet med massive protester mot at rettsmøtet gikk bak lukkede dører. Protestene omhandler blant annet at siktelsen er så uklar, at det ville være et problem for rettsikkerheten, hvis man lukket dørene.

Madsen er varetektsfengslet frem til 5.september, før det blir avholdt et nytt rettsmøte. Ifølge Ekstra Bladet vurderer Madsen å anke vurderingen om vartektsfengsling

Petter Madsens første ord etter ubåtforliset:

Kims familie: – Vi tror og håper inderlig å finne henne i god behold

Til politiet har Madsen tidligere sagt at han satte den svenske kvinnen av torsdag kveld rundt klokken 22.30 ved en restaurant ved øya Refshaleøen. Før han skal ha seilt videre på egenhånd. Avisen Aftonbladet har vært i kontakt med mennesker som skal ha vært i området. De sier imidlertid at de ikke hadde observert en ubåt der det aktuelle tidspunktet. Politiet håper at overvåkingskamera fra området kan gi svar på mysteriet.

– Vi tror og håper inderlig å finne henne i god behold, skriver familien i en uttalelse til Aftonbladet.

De beskriver Kim Wall som sterkt fokusert, ambisiøs og hengiven i sin jobb som journalist. Hun har jobbet for anerkjente aviser som New York Times og The Guardian.

SAVNET: Kim Wall avbildet. Hun har vært journalist for anerkjente aviser som New York Times og The Guardian. Foto: Tom Wall /TT / NTB scanpix

Den svenske avisen var også i kontakt med Kims kjæreste, som var den som først fattet mistanke om det at hun ikke hadde gitt lyd fra seg.

– Mine tanker er hos familien. Utover det har jeg ingen kommentarer. Jeg vet ikke engang hva jeg skal si til meg selv, sier han.

Den danske tv-verten Emil Thorup var i vinter ombord i ubåten sammen med Madsen i forbindelse med en reportasje. Han forteller til Ekstra Bladet at ubåten lignet en «sånn tegneserie-ubåt», og at han ikke fikk veldig lyst til å dra på seiltur i den.

– Alle de tingene som nå er kommet frem om han, kan jeg ikke gjenkjenne. Men jeg var bare sammen med han under kort tid. Han virket som en fredelig og lidenskapelig fyr, sier Thorup.

Dette har skjedd:





Omkring klokken 19 torsdag kveld forlot Madsens «hjemmebygde» ubåt, ved navn Nautilus, kaien i København. Da var oppfinner Madsen og den svenske journalisten om bord sammen. Hun skulle skrive en reportasje om oppfinneren. Men har ikke blitt sett siden.

Drapssiktede Peter Madsen skal ha sendt en tekstmelding til en kollega torsdag kveld, der han avlyste en planlagt tur fredag. Det opplyser den anonyme kollegaen selv til Expressen. Han fikk aldri noen forklaring på hvorfor turen, som skulle begynne klokken 14 fredag, var avlyst.

Rundt klokken 02.30, natt til fredag, har ikke den svenske kvinnens kjæreste hørt noe fra henne, og han kontakter derfor Joint Rescue Coordination Center (JRCC) og melder ubåten savnet. Når man forsøkte å ringe opp ubåten var det ingen svar å få. JRCC mistenker at det kan ha hendt en ulykke, og at ubåten derfor kan ha vært ute for et forlis.

Klokken 07.11 blir det sendt ut alarm etter båten. Klokken 10.39 finner de ubåten i Køgebukten sør for København. Madsen roper ut fra ubåten til redningshelikopteret og forklarer at han hadde kurs mot København. Han forklarte at han hadde tekniske problemer, men at det ikke var havari.

20 minutter senere står Madsen på tårnet i ubåten. Et vitne har fortalt danske Ekstra Bladet at han i kort tid forsvant under dekk, og at han deretter kom til syne i tårnet igjen. Deretter begynner ubåten å synke, og Peter blir hentet av en båt og fraktet til havnen i Dragør.

Madsen forklarer at han fikk problemer med fartøyets ene ballasttank.

Lørdags ettermiddag blir Madsen siktet for uaktsomt drap på den savnede svenske kvinnen. Begrunnelsen bak siktelsen er enda ukjent.