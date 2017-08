Ubåtmysteriet: Eieren varetektsfengslet for uaktsomt drap på Kim Isabel (30)

Oppfinner og ubåteier Peter Madsen er varetektsfengslet for uaktsomt drap på den svenske journalisten Kim Isabel Fredrika Wall (30), som fortsatt er savnet.

Lørdag ble Madsen fremstilt for retten. Dommer Kari Sørensen fant ikke grunnlag for å fengsle Madsen for drap på svenske Kim Isabell Fredrika Wall. Danske Ekstra Bladet skriver at hun i stedet har funnet begrunnet mistanke for uaktsomt drap og valgt å varetektsfengsle Peter Madsen på dette grunnlaget.

Det er den siktedes forklaring under rettsmøtet som danner grunnlag for dommerens avgjørelse.

Fredag kveld ble Madsen siktet for drap. Det er foreløpig uklart om den opprinnelige siktelsen er opprettholdt.

Ekstra Bladet skriver at det var mye presse til stede og at flere pårørende til Peter Madsen og hans kjæreste, også var møtt opp.

Etter en times forsinkelse startet rettsmøtet, og siktelsen ble lest opp.

«Peter Madsen er siktet for, at han etter klokken 19.00 på ukjent sted og med ukjent metode, å ha drept Kim Isabel Fredrika Wall» leste aktor Louise Nielsen opp i retten.

Hun krevde lukkede dører under rettsmøtet. Begrunnelsen er at det kan komme frem opplysninger som kunne krenke offerets pårørende.

Deretter sier hun at å ha åpne dører under rettsmøte ville påvirke politiets etterforskning.

Mens siktelsen ble lest opp sendte Madsen ett slengkyss mot sin kjæreste som satt sammen med andre pårørende.