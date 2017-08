Venninne om savnede Kim Wall:  – Vanskelig å forstå at noen kan ha overlistet henne

KØBENHAVN (VG) Venner over hele verden ønsker så inderlig å vite hva som har skjedd med den svenske journalisten som er savnet i ubåtmysteriet.

– Hun er fryktelig smart, både akademisk og sosialt, det er vanskelig for meg som venn å forstå at noen har klart å overliste henne, sier Malin Franzén (29) til Aftonbladet.

Kim Wall (30) har vært savnet siden torsdag kveld da hun ble med den danske oppfinneren Peter Madsen i ubåten «Nautilus».

Madsen sitter nå varetektsfengslet frem til 5. september for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Politiet på sin side har siktet ham for forsettlig drap.

Madsens første forklaring til dansk politi gikk ut på at han torsdag kveld klokken 22.30 skal ha satt av Kim Wall ved Refsehaløen i København.

Ifølge politiet har Madsen avgitt flere forklaringer, men politiet har ikke gått ut med mer informasjon enn det.

I en pressemelding fra dansk politi heter det at tekniske undersøkelser av ubåten viser at ubåten «Nautilus» angivelig skal ha blitt senket med vilje. Den siktede hevder selv at ubåten sank som følge av en teknisk feil.

Madsen selv nekter for å ha drept den savnede svenske journalisten.

– Typisk Kim



Walls familie har tidligere uttalt at de så inderlig håper at deres søster og datter blir funnet i god behold.

De beskriver Kim Wall som sterkt fokusert, ambisiøs og hengiven i sin jobb som journalist.

– Kim er fargerik, varm og sjarmerende, sier en venninne Wall skal ha blitt kjent med i Beijing.

Hun forteller om en journalist med øye for spesielle historier som gir innblikk i trender og fenomener i samfunnet.

– Jeg har alltid vært imponert over skriveevnene hennes og måten hun kommer nær til intervjuobjektene, sier venninnen til VG

Hun forteller at Wall etter kort tid ble en del av et skribent- og journalistmiljø i Beijing.

Den savnende kvinnen, som har vunnet flere priser for sitt journalistarbeid, har bodd de siste årene i New York og Beijing, men var i København og Malmø i sommer.

Hennes kjæreste, som meldte fra til politiet om at hun var savnet, sier til Aftonbladet at hans tanker går til familien.

Venner og tidligere kolleger fra hele verden beskriver Wall som morsom og ambisiøs person som var del av et internasjonalt nettverk av journalister.

– Det er forferdelig, man forstår ikke hva som har skjedd. Jeg tenker kjempemye på familien hennes og kjæresten hennes og lider så utrolig mye med dem, sier Franzén.

SAVNES: Forsvunne Kim Wall savnes av familie og venner samtidig som det foregår en storstilt etterforskning av om oppfinneren Petter Madsen uaktsomt skal ha drept henne. Foto: Tom Wall / TT , NTB scanpix

Venninnen kjente ikke til at Wall skulle lage reportasje fra ubåten, men sier det høres ut som en typisk jobb for vennen.

– Selve storyen høres ut som en typisk Kim-historie. Hun skriver mye om rare personer og fenomener, slikt man ikke har hørt om.

Franzén og Wall har kjent hverandre i et drøyt tiår, skriver Aftonbladet, og har møttes når Wall har vært på besøk i Skåne. Sist de møttes var for to uker siden, da Wall sov over hos Franzén.

– Hun er fantastisk morsom, en veldig bra venn, hun er kjempeomtenksom. – Hun gledet seg til høsten og å flytte tilbake til Kina, hun hadde mye på gang, forteller venninnen.

Skulle til Kina

Wall har skrevet saker for blant andre The Guardian, Foreign Policy og New York Times.

Hun har rapportert fra land som Nord-Korea, Kina, Haiti, Myanmar, Hong Kong, India og Marshall-øyene. Hun har særlig vært opptatt av internasjonal feminisme, og dokumenterte feminisme i geriljakrigførsel i Sri Lanka.

Den engelske avisen The Guardian skriver til Expressen at de håper at Wall blir funnet i god behold.

Ifølge Christopher Harress, som studerte ved journalistutdanningen til Columbia-universitet i New York sammen med Wall, sier venninnen hadde planer om å selge inn historien om ubåten og Madsen til magasinet Wired.

SIKTET: Oppfinner Peter Madsen er siktet for uaktsomt drap på Kim Wall. Foto: Bax Lindhardt / AFP , NTB scanpix

– Kim var en av de første menneskene jeg ble kjent med da jeg flyttet til New York og vi gjorde mye sammen, sier Harress til Expressen.

Mengden Cao, som er foto- og videojournalist, jobbet sammen med Wall for en kort stund siden med en artikkel om at Kinas feminister demonstrerer mot Trump.

– Kim elsket subkulturer og hun hadde en utrolig evne til å finne unike historier og vinkler. Hun hadde en fantastisk fortellerevne, sier Cao til Göteborg-Posten.

– Jeg vil bare vite hva som har skjedd med henne. Jeg håper hun har det bra og at hun kommer til rette snart, sier hun videre.

300 tips

Dansk politi har de siste dagene lett etter den svenske journalisten med både båter, dykkere og fly fra luften.

Opplysninger om havstrømforholdene i Østersund torsdag, da ubåten dro fra København, har ført til at søket etter Wall blitt utvidet til å omfatte svensk farvann.

Danskene samarbeider med svensk politi som på en pressekonferanse ba om tips fra publikum om observasjoner i svensk farvann.

Dansk politi skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at det har kommet inn 300 tips i ubåtsaken. De har slått fast at ubåten la fra kai ved 19-tiden torsdag og ble fotografert sist 20.30. Politiet ønsker nå tips om observasjoner etter dette og fram til midnatt.

Svensk politi, ved Mattias Sigfridsson, svensk politis kontaktperson, sier til Aftonblaet at en av teoriene til dansk politi er at Wall befinner seg på svensk jord.