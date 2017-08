Ubåtmysteriet: Tidligere etterforsker tror politiet har konkrete beviser

Politiet ville ikke siktet Peter Madsen (46) for drap uten flere beviser enn det som har kommet frem, mener tidligere drapsetterforsker John Christian Grøttum.

– At de har siktet ham for drap og senere varetektsfengslet ham på mistanke om uaktsomt drap, tyder på at politiet har helt konkrete beviser. De ville ikke siktet ham for drap kun basert på hans forklaring, sier den tidligere Kripos-etterforskeren.

EKS-KRIPOS: Privatetterforsker John Christian Grøttum. Foto: Line Møller , VG

Hvilke beviser politiet eventuelt sitter på, er så langt ikke gjort kjent.

Få oversikt: Dette er gåten politiet må løse

Både Københavns politi og Madsens forsvarer Betina Hald Engmark har nemlig bestemt seg for ikke å besvare spørsmål fra pressen på dette tidspunktet i etterforskningen.

Advokat: Trolig erkjent uhell

Vi vet dessuten lite om politiets teorier i saken. Det eneste de har sagt offentlig, er at:

• Politiet mener svenske Kim Wall (30) ble drept av Peter Madsen en gang etter klokken 20.30 torsdag forrige uke, med ukjent drapsmetode.

• Politiet mener de foreløpige resultatene fra de tekniske undersøkelsene gir en tydelig indikasjon på at Madsen bevisst senket sin egen «Nautilus» – verdens største privatbygde ubåt.

Ferske bilder: Her blir Madsen reddet opp fra vannet

• Politiet fant ingen personer, verken levende eller døde, da de lørdag tok seg inn i ubåten.

• Madsen selv nekter straffskyld, og har tidligere forklart at han satte av kvinnen på Refshaleøen omkring klokken 22.30. Han har også uttalt at en feil på ballasttanken forårsaket fartøyets forlis. Senere har Madsen endret forklaring, uten at politiet har gått inn på hvilke deler av den opprinnelige forklaringen som er endret.

– At han har endret forklaring, styrker ikke akkurat hans troverdighet, mener Grøttum.

Dansk TV 2 fikk noen få ord med Madsen like etter ubåtens forlis:

Den danske forsvarsadvokaten Erbil Kaya, som har fulgt saken tett fra sidelinjen og dessuten jobbet med flere store straffesaker, mener det kan være flere grunner til at Madsen har endret sin forklaring.

– Det kan enten skyldes at han var i sjokk og ikke husket alle detaljene riktig, eller at han har hatt vanskelig for å erkjenne et straffbart forhold og senere ombestemt seg. Når du akkurat har vært involvert i en slik sak, og politiet står og venter på deg på brygga, er det vanskelig å gi en helt korrekt forklaring med en gang, mener Kaya.

Havnet i bitter krangel: – Det hviler en forbannelse over «Nautilus»

– At han er varetektsfengslet for mistanke om uaktsomt drap, kan tyde på at han har forklart at det har skjedd et uhell. Han har trolig erkjent at det skjedde et uhell som førte til Kim Walls død, slik jeg tolker det.

Madsens storebror til VG: Derfor kan han ikke ha gjort dette

Politiet bekrefter overfor VG fredag at de har vært i kontakt med godt over 300 vitner, og at ingen av dem er norske.

«Politiet formoder at Kim Wall er død, og at man søker etter henne i vannet omkring København, men politiet utelukker heller ingen teorier», skriver dansk politi til VG.

– Avgjørende å finne Kim

Kaya og Grøttum er enige om at politiet mangler sakens viktigste bevis: Kim Wall.

– For politiet er det helt avgjørende å finne det potensielle liket av Kim Wall, helst litt raskt. En mer eller mindre intakt kropp kan gi svar på om hun har blitt skutt, knivstukket, slått eller kvelt, for eksempel. Om man ikke finner kroppen i tide, er Madsens forklaring det eneste politiet står igjen med. Da vil man bli nødt til å tro på hans forklaring, som vi ennå ikke kjenner, sier Kaya.

BYGGET RAKETT: Ingen åpnet opp da VG banket på Raketmadsens Rumlaboratorium tirsdag ettermiddag. Foto: Magnus Braaten , VG

Grøttum mener saken fremstår som svært utfordrende for politiet.

– Jeg vet ikke hva de har funnet i ubåten, men om ikke de finner liket, har de uansett lite å jobbe ut ifra. Vannet vil absolutt kunne ødelegge viktige bevis på et eventuelt lik, så tiden er som vanlig politiets verste fiende.

Leteaksjon uten resultater

Foreløpig har ikke leteaksjoner med fly, helikopter, hundepatruljer, dykkere og båter gitt noe resultat. Letingen fra fly er på nåværende tidspunkt avsluttet.

– Det søkes nå i noen områder som har konkrete dybder som gjør at det kan være interessant å dykke der. Men det er alene på bakgrunn av dybdene at det virker interessant, sa visepolitiinspektør Jens Møller i Københavns politi i en pressemeddelelse torsdag.

Fra omkring midnatt til klokken 10.14 fredag formiddag, har politiet ingen indikasjoner på hvor ubåten har beveget seg, opplyser han.

Siste kjente møte med ubåten: – Bare én ting jeg reagerte på

Det er flere faktorer som har gjort det vanskelig for politiet å kartlegge ubåtens bevegelser natt til fredag. For det første manglet «Nautilus» sporingssystemer, og for det andre var den ikke utstyrt med lanterne.

Sjøforsvaret: Plausibel forklaring

Sterke strømmer i vannet bød dessuten på problemer for dykkerne i leteaksjonen lørdag og søndag, ifølge Ekstra Bladet. Nå, en uke senere, kan et eventuelt lik ha flytt nesten hvor som helst i verden.

– Alt er mulig. Vi utelukker ikke at hun kan ha blitt ført til for eksempel Tyskland, sa Henrik Brix i politiet på en pressekonferanse tidligere i uken.

Venninne om Kim: – Vanskelig å forstå at noen kan ha overlistet henne

VG har fått Sjøforsvarets ubåt-eksperter til å vurdere Madsens forklaring om at ubåten sank som følge av en feil på ballasttanken. De mener at forklaringen er plausibel og at feil på ballasttanken kan føre til at ubåten synker raskt.