Ubåtmysteriet i Danmark: Får DNA-svar onsdag

Politiet venter på DNA-prøver som er tatt av kvinnekroppen som ble funnet uten armer, ben og hode ved Amager utenfor København mandag.

Håpet er at prøvene kan gi svar på om det er den savnede journalisten Kim Wall som er funnet.

– Lengden på torsoen gjør at det ikke er noe som taler imot at det kan være Kim Wall, men det vet vi ikke ennå, sier visepolitiinspektør Jens Møller Jensen tirsdag, og legger til at kroppsdeler har blitt "bevisst skåret bort" fra liket.

Politiet opplyser at obduksjonen vil være ferdig tirsdag ettermiddag eller kveld, og at DNA-analysen vil være klar onsdag.

– DNA analysen skal sammenlignes med DNA-materiale vi har hentet fra Kim Walls omgivelser tidligere for å se om det er en match. Det vet vi først i morgen tidlig, sier Møller.