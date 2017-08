KØBENHAVN (VG) I 2015 havnet den drapssiktede oppfinneren i en bitter konflikt med den danske ubåt-foreningen «UC3 Nautilus».

«Det hviler en forbannelse over «Nautilus». Den forbannelsen er meg», skal Peter Madsen (47) ha skrevet i en sms til to av styremedlemmene i ubåt-foreningen «UC3 Nautilus» i 2015.

I flere år viet Madsen all sin tid til konstruksjonen av ubåten «Nautilus». Han bygde fartøyet sammen med flere andre ubåt-entusiaster i den danske organisasjonen «Copenhagen Suborbitals», skriver Ekstra Bladet, som først omtalte saken.

Byggingen utviklet seg etter hvert til å bli en bitter strid mellom Madsen og organisasjonen, som finansierte det hele sammen med en rekke sponsorer.

Ifølge Ingeniøren beskrev flere av Copenhagen Suborbitals ansatte Madsen den gangen som «en ildsjel» som «ønsker kontroll på alt og skifter retning på prosjektet konstant».

I 2014 ble eierskapet overført til ubåt-foreningen «UC3 Nautilus», der Madsen på dette tidspunktet var æresmedlem.

Samarbeidet eskalerte i stedet til en konflikt mellom Madsen og «UC3 Nautilus» om hvem som hadde eierskap over ubåten.

– Det hviler en forbannelse over Nautilus. Den forbannelsen er meg. Det blir ikke ro rundt Nautilus så lenge jeg lever, skal Madsen ha sendt til to styremedlemmer.

Videre står det blant annet:

– La henne være. Ta henne ikke bare fordi dere kan. Det er ikke godt for dere. Dere vil aldri få en god følelse i den ubåten.

Ubåt-foreningen «UC3 Nautilus» valgte å publisere skjermbilder av disse meldingene som Madsen angivelig skal ha sendt, på hjemmesiden til foreningen.

UNDERSØKER UBÅTEN: Like før klokken 19 mandag kveld jobbet krimteknikere fra politiet fortsatt inne i ubåten, som ligger plassert i Nordhamn i København. Foto: Magnus Braaten , VG

Formann håper kvinnen blir funnet i live

I følge ubåt-foreningen skal eierskapskonflikten ha startet allerede 13. januar 2015, da ubåt-oppfinneren skrev en mail til styret om at organisasjonen ikke hadde noe autoritet over ubåten, da de ikke eide den.

Uenighetene ble omsider offentlig kjent gjennom Madsen sin egen blogg. I et innlegg på deres egen hjemmeside skrev «UC3 Nautilus» at «styret hadde mistet troen på et meningsfylt og varig samarbeid» med Madsen.

Feiden endte med at «UC3 Nautilus» ga eierskapet av ubåten tilbake til Madsen. På hjemmesiden skrives det at foreningen aldri hadde som intensjon å ta fra Madsen eierskapet.

Jakob Larsen som den gang var formann i ubåt-foreningen, forteller til VG at organisasjonen ikke har hatt noe kontakt med Madsen siden konflikten utspant seg i 2015. Han ønsker ikke å komme med noen ytterligere kommentar om hendelsen utover det som står på hjemmesiden deres.

– Det er en veldig tragisk situasjon, vi håper på det beste og at de finner kvinnen i live, sier han.

Madsen sitter nå varetektsfengslet frem til 5. september for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han nekter for å ha drept den savnede svenske journalisten.

Skrev reportasje

Fredag ettermiddag sank ubåten «Nautilus» ved Køgebukten i Øresund. Peter Madsen ble derfra reddet i land av en privat båt. Den svenske journalisten Kim Wall var da ikke ombord i ubåten.

Den savnede journalisten ble sist sett da hun ble fotografert av en hobbyseiler som passerte ubåten i 20.30-tiden torsdag. Kjæresten til Kim Wall meldte ubåten savnet natt til fredag etter at hun ikke hadde kommet tilbake fra turen med Madsen.

Ifølge en uttalelse som familien til Kim Wall har gitt til Ekstra Bladet, var journalisten i Danmark for å skrive en reportasje om Peter Madsen og hans hjemmelagde ubåt.

Lørdag ble «Nautilus» tatt opp av vannet. På en pressekonferanse søndag opplyste dansk politi at det ikke ble funnet noen personer i ubåten.

– Vi har brukt natten på å få ubåten tømt. Vi betrakter det som et mulig gjerningssted, så talsperson Jens Møller i politiet på pressekonferansen.

I en pressemelding fra dansk politi heter det at tekniske undersøkelser av ubåten viser at ubåten «Nautilus» angivelig skal ha blitt senket med vilje. Den siktede hevder selv at ubåten sank som følge av en teknisk feil.

Dansk politi har de siste dagene lett etter den svenske journalisten med både båter, dykkere og fly fra luften. Opplysninger om havstrømforholdene i Østersund torsdag, da ubåten dro fra København, har ført til at søket etter Wall blitt utvidet til å omfatte svensk farvann.