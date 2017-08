Ritzau: Madsen fortalte politiet om Walls død før varetektsfengslingen

Da Peter Madsen (46) forklarte seg to dager etter at ubåten hans sank, hadde han allerede fortalt politiet om Kim Walls (30) død.

Det fremgår av en rettsbok fra Østre Landsret, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Fordi den svenske journalisten Kim Walls pårørende ikke var varslet om denne forklaringen, ble det besluttet at rettsmøtet skulle gå for lukkede dører. Madsen ble under rettsmøtet varetektsfengslet med mistanke om uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter.

Den danske oppfinneren er i dag siktet etter paragraf 237 i den danske straffeloven, som omhandler uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter, subsidiært eller sekundært. Han er også siktet for likskjending, men nekter straffskyld.

Aftonbladet: Politiet ser kobling mellom Madsen og gamle drap

Først mandag forrige uke valgte politiet å offentliggjøre deler av Madsens forklaring, der han forteller at det har skjedd en ulykke om bord der Wall har omkommet, og at han senere har dumpet liket hennes i vannet.

Mandag og tirsdag har ubåten «Nautilus» på nytt vært gjennomsøkt av politiet etter tips om at den kunne inneholde hemmelige hulrom. Søket kan du se video av her:

Gjennomsøkingen avdekket minst ett hulrom, men ga likevel ingen resultater politiet kan bruke videre i etterforskningen, opplyser København-politiet til VG.

Nå fortsetter etterforskningen av saken som tidligere, opplyser politiet til VG. I hovedsak dreier politiets arbeid seg om å finne de resterende levningene etter den svenske journalisten Kim Wall.

Politiet: Dette er Madsens fire avslørende løgner

Med fly, båter og hunder søker politiet fortsatt i Køge Bugt i København nesten tre uker etter at Wall forsvant torsdag 10. august.

«Det ble ikke gjort funn på Øresund i søket med svenske likhunder i går – søket fortsetter i dag», skriver politiet til VG.

Den svenske kvinnens overkropp ble funnet uten armer og hode ved Amagar for en uke siden, men resten av kroppen er fortsatt ikke funnet. Det er heller ikke klærne hun hadde på seg og eventuelle gjenstander som kan ha blitt brukt til å partere henne.

Sjekk bildene: Slik ser ubåten ut på innsiden

Drapssiktede Rakett-Madsen skaffet seg et navn i Danmark gjennom sitt hobbybaserte romfartsprosjekt. I denne filmen er vi med på innsiden av prosessen:

Mandag gjennomsøkte også likhunder strendene der torsoen ble funnet, uten resultat. Madsen sitter varetektsfengslet frem til 5. september.