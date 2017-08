Dersom det er Kim Wall (30) som er funnet i dansk farvann, står politietterforskerne overfor store utfordringer i bevisjakten.

Halvannen uke etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) forsvant fra en tur i den danske oppfinneren Peter Madsens (46) ubåt, ble det mandag funnet deler av et kvinnelik i fjæresteinene på den sydvestre siden av den danske øyen Amager i Køgebukten i Øresund. På en pressekonferanse fortalte politiet at kroppen manglet hode, armer og bein.

Dette er i det samme område som Madsens ubåt sank forrige fredag. Politiet mener at mannen, som i Danmark er kjent som «Rakett-Madsen», sank ubåten med vilje for å skjule spor.

Foreløpig har ikke dansk politi kunnet bekrefte at det er Wall som er funnet, men identifiseringsarbeidet pågår og det er varslet nyheter i ettermiddag.

«Rakett-Madsens» halvbror: – Tror jeg aldri kan tilgi ham

Sjekker DNA

Professor Torleiv O. Rognum ved Rettsmedisinsk Institutt sier at et identifiseringsarbeid ikke vil ta lang tid, til tross for at de danske rettsmedisinerne mangler hode og armer – og dermed også mulighetene for identifisering gjennom tenner og fingeravtrykk.

De mystiske timene: Dette er mysteriet politiet må løse

Ifølge Rognum har svenskene oppbevart nyfødtscreening (blodprøve av nyfødte barn) siden 1979 – åtte år før Kim Wall ble født.

– De bruker enten det, eller finner annet DNA. Det kan være fra tannbørsten hennes eller noe annet. Eller så gjør de en familiekartlegging av mor, far eller søsken, sier Rognum og fortsetter:

– Har de brukbart DNA og referanse er det ikke snakk om lang tid før en identifisering er klar. Men det kan litt tid å skaffe nyfødtscreening eller prøver fra familie.

SAVNET: Den svenske frilansjournalisten Kim Wall (30). Foto: TOM WALL /TT, NTB SCANPIX

Nytt bilde: Her blir «Rakett-Madsen» reddet fra ubåten

Spor skylles bort

Når det gjelder sporsikring for kriminaletterforskerne er situasjonen en ganske annen.

– I forhold til spor vil det bli vanskelig etter så lenge i sjøen, dersom det er henne som er funnet. Spor vil bli skylt bort og hvis man skal finne spor fra en annen persons DNA på kropp eller klær så blir det vanskelig. Jeg skal ikke si at det er umulig, men jeg tror at det blir vanskelig, sier Rognum.

Den norske rettsmedisneren får støtte fra danske kolleger. Til dansk TV 2 sier Peter Thiis Knudsen ved Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet at spor, som for eksempel blod og sædceller, forsvinner fra hudens overflate etter en uke i vann – mens resterende DNA-spor også hurtig vil bli skylt bort.

– Vannet vil begynne å oppløse overflaten, altså huden. Vi ser det i mindre grad når vi har vært i vann lenge og får det vi kaller «vaskekonehud» (hvit, fuktig og rynkete hud journ.anm). Det er noen riller i den tykke huden på fingrene som viser at vevene våre har blitt påvirket.

Til Ekstra Bladet sier Thiis Knudsen at omstendighetene kan gjøre det vanskelig eller umulig å fastslå en dødsårsak.

– Selvfølgelig har man de indre organene som man ofte kan få mye ut av å undersøke, sier han og fortsetter:

– Men hvis dødsfallet for eksempel skyldes hodetraumer, så er det faktisk umulig å fastslå med sikkerhet hvis man ikke har hodet.

SMS: – Det hviler en forbannelse over «Nautilus»

– Tror på partering

Lene Warner Thorup Boel ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet sier til Ekstra Bladet at en kropp som har ligget en tid i vann i de fleste tilfeller vil være så medtatt at det ikke er mulig å gjenkjenne personen.

– Helt generelt vil et lik som har ligget en uke i vannet typisk være svulmet opp og fått mørke misfarginger. Noen får også flekker, sier hun.

En av Norges mest erfarne rettsmedisinere, professor Inge Morild ved Gades institutt i Bergen, sa til VG i går at det neppe er naturlige årsaker til at en kropp etter bare 11 døgn i sjøen skal miste hode og alle lemmer.

– Jeg tror ikke dette er sjødyrangrep. Jeg tror heller på partering.

Mandag ble det kjent at Peter Madsen har innrømmet å ha dumpet den svenske journalisten i havet. Han hevder at det skjedde en ulykke om bord i ubåten da hun skulle skrive sak om ham.

VG har vært i kontakt med Madsens forsvarer Betina Hald Engmark, med spørsmål om hvorvidt hennes klient har blitt informert om likfunnet.

– Det er ingen opplysninger ennå vedrørende kvinneliket som er funnet, og jeg kommenterer ikke på det før det foreligger en identifikasjon, sier hun.