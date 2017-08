«Rakett-Madsens» ubåt eies av selskap kontrollert av millionær på Snarøya

Drapssiktede Peter Madsen (46) har blitt bredt omtalt som ubåteier, men den formelle eieren av ubåten Kim Wall forsvant fra, er et selskap kontrollert av millionæren Georg Poul Artmann, som er bosatt i Norge.

Det skriver den danske avisen Berlingske Tidende.

Onsdag fikk politiet et stort gjennombrudd i forsvinningsgåten som har skapt overskrifter verden over de to siste ukene. De kunne da bekrefte at overkroppen som ble funnet i fjæresteinene mandag tilhører den svenske journalisten.

Samtidig sa politiet at det var festet metall til kroppen og at det var gjort flere bevisste handlinger for å få den til å synke til bunns.

Bakgrunn: De mystiske timene

Det var torsdag 10. august at Kim Wall (30) forsvant under en tur i ubåten «Nautilus» sammen med oppfinneren Peter Madsen, i forbindelse med at hun skulle lage en reportasje om ham.

Fascinert av Madsen



I dagens papirutgave av Berlingske Tidende skriver den danske avisen at det ikke er Madsen som eier ubåten, slik mange har rapportert – men at selskapet bak ubåten er eid av et annet dansk aksjeselskap der eieren heter Georg Poul Artmann. Han er bosatt på Snarøya, og ble i 2011 omtalt som én av de rikeste i Akershus fylke.

Gjennom sitt holdingsselskap Georg Poul Artmann Holding ApS spyttet han inn 250.000 i startkapital til selskapet Raketmadsens Rumlabratorium ApS.

SMS: – Det hviler en forbannelse over «Nautilus»

– Jeg var meget fascinert av Peter Madsen den gang, så jeg valgte å etablere selskapet Raketmadsens Rumlabratorium. Jeg var meget betatt av hele rakettmiljøet i Danmark. Madsen var daglig leder og direktør, men jeg har som investor ikke blandet meg i den daglige driften, sier Artmann til Berlingske Tidende.

VG har onsdag ettermiddag vært i kontakt med Artmann, som sier at han ikke har noen kommentar til saken utover de han har gitt til danske medier.

Raketmadsens Rumlabratorium, som ble stiftet av Artmann i 2014, har ett mål: Å sende en privatbygget rakett ut i rommet og få piloten tilbake til jorden i live.

For to måneder siden ble det sendt ut en melding om endring i eierskapet i selskapet: At Christian Møller Nielsen via CMN Productions ApS eier 25-33 prosent, mens Georg Poul Artmann Holding ApS eier 67-90 prosent.

Skal rydde opp i selskapet



Til Berlingske Tidende sier Artmann at Madsens ubåtprosjekter ikke med i overveielsene da firmaet hans besluttet å investere.

Samtidig sier han at han ikke har noe ønske om å få ubåten tilbake.

– Akkurat nå fokuserer vi på at det skal ryddes opp i selskapet. Vi skal summe oss og fordøye det, og så skal vi rydde opp i selskapet, sier Amtmann, som ikke kan svare på hva det innebærer – annet at det er sikkert at selskapsnavnet ikke videreføres.

Venner og familie forteller: Slik er «Raket-Madsen» (VG +)

I tillegg har Madsens rakettprosjekt flere sponsorer, blant annet Wismann Property Consult AS, som har støttet Raketmadsens Rumlaboratorium siden juni i år. Bt.dk har intervjuet deres direktør Lars Wismann, som er klar til å trekke seg ut.

– Jeg kan ikke på noen måte forsvare å støtte dette prosjektet, dersom Peter Madsen har gjort noe kriminelt, sier han.

Madsen har innrømmet å ha dumpet den svenske journalisten til sjøs, men hevder at det skjedde etter en ulykke om bord. Politiet mener imidlertid at han drepte henne.