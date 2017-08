Drapssiktede Peter Madsen (46) er innstilt på å samarbeide med politiet, sier hans forsvarer. Samtidig går politiet ut med en etterlysning av Kim Walls forsvunne klær.

Politiet fikk et stort gjennombrudd i den mye omtalte savnet-saken da det onsdag ble kjent at overkroppen som mandag ble funnet i fjæresteinene ved Køgebukten er den savnede svenske journalisten Kim Wall (30).

På en pressekonferanse etter at DNA-matchen ble klar, sa etterforskningsleder Jens Møller at det var metall festet til kroppen, og at det var gjort flere bevisste handlinger for å få den døde kroppen til å synke til bunns.

Vil la seg avhøre

Nå sier Madsens forsvarer Betina Hald Engmark at hennes klient er innstilt på å være samarbeidsvillig.

– Min klient vil samarbeide med politiet. Selv om vi har valg til å kunne si nei til avhør, er mitt klare inntrykk at han vil samarbeide også når det gjelder avhør. Om det bildet endrer seg på et tidspunkt kan jeg naturligvis ikke vite, sier Hald Engmark til Ekstra Bladet og legger til:

– Han har selv den sterkeste interesse i å samarbeide. Han har ikke noe å skjule.

Da Madsen ble reddet i land etter at ubåten hans sank, forklarte han først til politiet at han hadde satt av den svenske journalist på Refshaleøen kvelden i forveien. I en senere forklaring innrømmet han å ha dumpet henne til sjøs. Han hevder at det i forløpet skjedde en ulykke om bord.

DØD: Kim Wall (30). Foto: Tt News Agency , Reuters

Politiet mener at Madsen med vilje senket ubåten i Køgebukten for å skjule bevis.

Etterlyser Kims klær

Torsdag gikk politiet i København ut med en etterlysning av klærne Kim Wall hadde på seg den kvelden hun forsvant i Madsens ubåt.

– Vi leter etter en skrik-oransje luse, et sort og hvitblomstret skjørt og et par hvite sko, sier etterforskningsleder Jens Møller ifølge Ekstra Bladet.

Ifølge Møller ble ingen av klesplaggene tilhørende den svenske journalistens funnet i ubåten, som politiet nøye har saumfart.



Han ber nå de som har opplysninger om klærne eller finner dem om å kontakte politiet. Samtidig fortsetter søket etter de øvrige likdelene i Øresund.

– Har sett ham rope og skrike

Ekstra Bladet har også intervjuet Madsens nære venn og samarbeidspartner gjennom ti år, Christoffer Meyer. Han er sjokkert over den nye utviklingen i saken.

– Detaljene er så grusomme og så makabre, at det ryster meg veldig, veldig alvorlig. Jeg er svært sint, frustrert og skuffet over at Peter som menneske har gjort det han har gjort, sier Meyer til avisen.

Etter å ha jobbet så tett sammen i en årrekke har han blitt godt kjent med Madsen.

– Peter har absolutt et temperament, men jeg er nødt til å være rettferdig overfor Peter og si at han med årene har blitt mye bedre til å kontrollere det. Jeg har sett ham rope og skrike, men faktum er at jeg aldri noen sinne har sett ham løfte et verktøy, knytte neven eller ta fatt i noen og si: «Hvis du ikke stopper, så får du deg en i trynet». Det har jeg aldri noen sinne sett. Aldri.

Venninne om Kim Wall: – Vanskelig å forstå at noen kan ha overlistet henne

Ble minnet i New York

Kim Wall var om bord i Madsens ubåt for å lage en reportasje om oppfinneren, som i Danmark har fått tilnavnet «Rakett-Madsen». Hun hadde i flere år jobbet som frilansjournalist, etter at hun i 2013 ble uteksaminert fra Columbia University i New York.

Natt til torsdag ble det holdt en minneseremoni for den svenske 30-åringen ved det prestisjefylte universitetet, melder dansk TV 2.

Med lys og sangen «Dancing on my own» av den svenske artisten Robyn samlet omkring 50 tidligere studiekamerater av Wall seg for å minne henne.

– Hun var oppriktig, viste alltid respekt, var eventyrlysten, livlig, morsom og klok. Vi er fullstendig knuste. Det føles helt uvirkelig – fullstendig surrealistisk, sier Lorra Demon, som studerte sammen med Wall.