«Rakett-Madsen» innrømmer å ha dumpet journalist i havet

Journalisten Kim Wall (30) har vært savnet i halvannen uke. Nå hevder ubåteieren Peter Madsen at det skjedde en ulykke om bord – og innrømmer å ha dumpet henne til sjøs.

Det kommer frem av en pressemelding fra København-politiet mandag:

– Siktede har til politiet og i retten forklart at det skjedde en ulykke ombord på ubåten, som har ført til Kim Walls død, og at han deretter har dumpet henne til sjøs på et ikke nærmere definert sted i Køgebukten. København-politiet kan supplerende opplyse at siktelsen for drap opprettholdes, skriver de i pressemeldingen.



Venner og familie forteller: Slik er «Rakett-Madsen» (VG+)

SAVNET: Den svenske frilansjournalisten Kim Wall (30). Foto: Tom Wall /tt , NTB scanpix

Til det svenske nyhetsbyrået TT sier København-politiets pressetalsmann Steen Hansen følgende om Madsens forklaring:

– Vi tror han snakker sant når han sier at hun har dødd i ubåten.

Nytt bilde: Her blir «Rakett-Madsen» reddet fra ubåten

Kims far: – Situasjonen uendret for oss

Kims foreldre og bror har innstendig bedt folk gå til politiet om de har opplysninger, i håp om å få en oppklaring av hva som skjedde med datteren og søsteren.

I en e-post til Berlingske Tidende etter politiets pressemelding skriver Kim Walls far, Joachim:

– I øyeblikket er situasjonen uendret for oss. Vi er takknemlige for innsatsen og hjelpen i søket etter Kim som foregår nå.

Peter Madsens venninne gjennom 15 år, Deidre King (38), er forferdet over den nye utviklingen i saken.

VENNINNE: Deidre King (38) har kjent Peter Madsen i 15 år. Foto: Privat

– Det er så forferdelig at jeg nesten ikke kan bære det. Jeg har fornemmet det, men å se det som et faktum er svært vanskelig. Jeg er dypt ulykkelig på vegne av alle som er berørt av den fryktelige hendelsen, sier hun til VG.

– Drapssiktelsen mot ham er opprettholdt. Tror du at han har drept henne?

– Nei, Peter er ingen drapsmann. Han har tatt et feil valg da han kommet i en helt vanvittig situasjon ute til havs. Jeg tror at det har skjedd en ulykke, og at Peter ble grepet av frykt og panikk, svarer hun og føyer til:

– Men jeg vil likevel aldri vende Peter ryggen.

– Han er lettet

VG har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Madsens forsvarer, men til dansk TV 2 sier Betina Hald Engmark at hennes klient er lettet.

– Han ønsker å samarbeide med politiet og gir politiet alle de opplysninger de har brukt for, sier hun.

København-politiet opplyser mandag at de svenske og danske sjøfartsmyndigheter har lykkes i å gjenskape ubåtens rute i Køgebukten og Øresund den aktuelle kvelden og natten.

SISTE BILDET: Dette bildet er tatt samme kveld som Kim Wall forsvant fra Peter Madsens ubåt. Her er de fotografert i ubåt-tårnet. Foto: Ritzau Foto

Ruten ligger i dansk farvann i det sydlige Øresund, samt i de nord- og vestlige delene av Køgebukten.

Kims familie: – Ser ut som at det verste har skjedd

Omfattende søk

Fredag ble det dykket langs denne ruten – og søket vil fortsette i dag med både dykkere og fartøy. Det vil i tillegg bli gjort søk fra luften. Også svensk politi bistår med både båter og helikopter.

– Akkurat nå prioriterer vi det sørvestre hjørnet av Skåne, hovedsakelig fra Øresundbroen og sørover, sier politioverbetjent Mattias Sigfridsson til Aftonbladet.

Til Expressen sier Lars Samuelsson ved svensk sjøredning at de søker ved parallell-søk og kjører med lav hastighet for å finne den savnede journalisten.

– Det er med sorg og forferdelse at vi har mottatt beskjed om en kollegas død. Våre tanker er med Kim Walls familie, sier det svenske journalistforbundets leder Joans Nordling i en pressemelding, skriver Aftonbladet.

Stor oversikt: 15 mystiske timer

Til VG sier København-politiets pressetalsmann at de ikke ønsker å gå ut med mer informasjon utover det som står i pressemeldingen.

Dersom det kommer nye, vesentlige opplysninger i saken, vil politiet gå ut med en ny pressemelding, opplyser han.

SMS: – Det hviler en forbannelse over «Nautilus»

Sitter i varetekt

Det var torsdag for halvannen uke siden at Wall forsvant etter en tur i Madsens ubåt «Nautilus» utenfor København. Den svenske frilansjournalisten jobbet med en sak om den danske oppfinneren som hun planla å selge til det amerikanske magasinet Wired.

Fredag formiddag – et halvt døgn etter at Wall forsvant – ble Madsen reddet opp av sjøen etter at ubåten hans sank i nettopp Køgebukten i Øresund.

Politiet pågrep Madsen samme dag. De mener å ha funnet tekniske bevis for at han med vilje senket ubåten, angivelig for å skjule bevis. Oppfinneren, som nå sitter i politiets varetekt, ble først siktet for «å på ukjent måte» ha drept Wall. Senere ble siktelsen endret til uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter.

Umiddelbart etter at han ble reddet opp fra sjøen forklarte han til politiet at han satte av den svenske journalisten i land på Refshaleøen kvelden i forveien, men noen dager senere kom det frem at han hadde endret på denne forklaringen.

Frem til i dag har politiet holdt kortene svært tett til brystet om hva denne endringen gikk ut på.

Parallelt med søket etter Wall fortsetter undersøkelsene av ubåten som et gjerningssted i jakten på hva som skjedde, melder dansk TV 2.