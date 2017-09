Peter Madsen vil være til stede i retten når politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen av ham.

Den danske påtalemyndigheten vil mandag be om fire nye uker med varetektsfengsling for drapssiktede Peter Madsen (46).

Mens den danske oppfinneren så langt har sittet i varetekt mistenkt for uaktsomt drap med særlig skjerpende omstendigheter, vil politiet denne gangen be om å få Madsen varetektsfengslet for forsettlig drap.

– Nå har påtalemyndigheten en særskilt begjæring om endring av fengslingsgrunnlaget. Da vil det være naturlig at han er personlig til stede i retten, sier politiadvokat Jakob Buch-Jepsen til Ekstra Bladet.

Og slik vil det også bli, bekrefter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark. Når retten settes klokken 14.00 mandag, er det med «Rakett-Madsen» til stede.

Ønsker åpen forklaring

Der er det satt av tre plasser til den avdøde journalisten Kim Walls (30) pårørende, tre plasser til Madsens pårørende, tolv til danske medier og seks til utenlandske medier.

GJENNOMSØKT: Danske krimteknikere jobbet i ubåten «Nautilus» i mange dager etter at den ble løftet opp på land. Foto: Magnus Braaten , VG

Etter at de to siktelsene mot Madsen – forsettlig drap og likskjending – er lest opp i retten, vil Buch-Jepsen be om lukkede dører, forteller han til Ekstra Bladet.

Dersom en slik begjæring kommer, vil Madsens forsvarer motsette seg den, opplyser hun til samme avis.

– Min klient ønsket forrige gang å gi sin forklaring for åpne dører, og det ønsker han også denne gangen, hvis det blir anledning til å avgi noen forklaring, sier Engmark.

Hun forteller at Madsen «kun er ute etter å samarbeide og ønsker åpenhet». Fordi han nekter straffskyld etter tiltalen mot ham, kommer han også til å kreve fullstendig løslatelse.

DØD: 21. august fant en syklist deler av en død kropp. Dagen etter bekreftet politiet at den tilhørte den svenske journalisten Kim Wall (30). Foto: Tom Wall , AP

Får besøk i fengsel

Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvorvidt de tre plassene satt av til Madsens pårørende, vil bli brukt. På Ekstra Bladets spørsmål om den drapssiktede 46-åringen har fått besøk i fengsel, svarer hun:

– Det vil jeg ikke kommentere. Men han har rett til rettsbesøk som alle andre. Meg bekjent har han også hatt besøk, men jeg vil ikke snakk om hvem som besøker ham.

Drapssiktede Rakett-Madsen skaffet seg et navn i Danmark gjennom sitt hobbybaserte romfartsprosjekt. I denne filmen er vi med på innsiden av prosessen:

Siden 10. august er det søkt etter liket til Kim Wall i Køge Bugt i København. Deler av kroppen ble funnet 21. august, men fortsatt mangler bein, armer og et hode.

Politiet har også søkt gjennom Madsens ubåt «Nautilus» etter hemmelige hulrom. Slike rom ble også funnet, uten at det ga politiet videre spor i etterforskningen. Søket ble gjennomført med denne blå lastebilskanneren: