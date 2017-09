«Rakett-Madsen» erkjenner likskjending

Peter Madsen sier seg skyldig i «usømmelig omgang med lik», men hevder han ikke har partert Kim Wall.

Det skriver Ekstra Bladet, som direkterapporterer fra rettsmøtet der politiet ber om en forlengelse av varetektsfengslingen av den danske oppfinneren, som er mistenkt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall (30).

Madsen nekter straffskyld for tiltalen mot ham, både for likskjending og forsettlig drap. Det han derimot erkjenner, er å ha kastet Walls døde kropp i havet i hel tilstand.

Ifølge politiet viser rettsmedisinske undersøkelser at Walls armer og bein er fjernet ved en bevisst avskjæring.

Madsen har selv møtt opp i retten og er ifølge sin forsvarer innstilt på å forklare hele hendelsesforløpet – aller helst med publikum og presse til stede.

Det får han også mulighet til, for Københavns Byret har kommet frem til at fengslingsmøtet vil foregår med åpne dører, til tross for politiets begjæring om å lukke dem.

FORSVARER: Advokat Betina Hald Engmark forsvarer Peter Madsen. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen , Scanpix Danmark

Vil ransake PC

Politiadvokat Jakob Buch-Jepsen ba innledningsvis i rettsmøtet om rettens tillatelse til å ransake en computer Madsen så langt ikke har villet la politiet ransake, ifølge Ekstra Bladet.

Madsen motsetter seg ikke dette, men ønsker å være til stede når politiet ransaker computeren.

Etter å ha lest opp de to siktelsene mot Madsen – forsettlig drap og likskjending – er lest opp i retten, ba Buch-Jepsen om lukkede dører.

Denne begjæringen kommer Madsens forsvarer til å motsette seg, har hun tidligere sagt til Ekstra Bladet.

– Min klient ønsket forrige gang å gi sin forklaring for åpne dører, og det ønsker han også denne gangen, hvis det blir anledning til å avgi noen forklaring, sier Engmark.

Vil endre grunnlag

Mens den danske oppfinneren så langt har sittet i varetekt mistenkt for uaktsomt drap med særlig skjerpende omstendigheter, ber politiet denne gangen om å få Madsen varetektsfengslet for forsettlig drap.

– Nå har påtalemyndigheten en særskilt begjæring om endring av fengslingsgrunnlaget. Da vil det være naturlig at han er personlig til stede i retten, sier Buch-Jepsen til Ekstra Bladet.

Forsvareren har tidligere sagt til samme avis at Madsen vil kreve seg løslatt under fengslingsmøtet tirsdag.

Der er det satt av tre plasser til den Walls pårørende, tre plasser til Madsens pårørende, tolv til danske medier og seks til utenlandske medier.