Politihunder har markert flere steder i søket på Kim Wall

Svenske politihunder assisterer dansk politi i søket etter avdøde Kim Wall. Markeringer og tekniske undersøkelser viser at de manglende kroppsdelene kan ligge i Øresund.

Det er fire uker siden overkroppen til avdøde Kim Wall ble funnet i vannkanten utenfor København. Politiet har siden søkt etter hode, armer og ben, men har så langt ikke lykkes.

Dansk politi har fått svenske spesialtrente politihunder til å assistere i søket. Mandag skriver danske TV 2 at hundene har gjort flere markeringer i Øresund, på grensen mellom Danmark og Sverige. Politiet skal også ha gjort tekniske oppmålinger som tyder på at deler av den døde journalisten kan ligge i området.

– Vi dykket senest lørdag og planlegger å gjennomføre nye dykk, sier etterforskningsleder i politiet, Jens Møller, til TV 2.

Flere markeringer

Københavns politi har klart å gjenskape ruten som «Rakett-Madsen» tok ubåten Nautilus på sin siste tur. Politihundene fra Sverige har blitt kjørt langt denne ruten flere ganger i små båter, hvor de har sittet fremst og snust i luften.

Hundene er trent opp til å gjenkjenne molekyler fra døde mennesker i vannet, ned til en dybde på 30 meter. Det er en labrador og en schæfer som er hentet inn i søket, og de har en luktesand på omtrent to millioner ganger bedre enn et menneskes.

Møller bekrefter overfor TV 2 at hundene har markert flere steder, og at de neste dykkene vil foregå på disse stedene.

Det er også gjort tekniske undersøkelser, og politiet har fått svar på flere av dem.

– Vi venter stadig på rapportene, og jeg kan ikke si mer på nåværende tidspunkt, sier etterforskningsleder.

Håper på flere vitner

Politiet er også i gang med å gå gjennom datamaskinen til Madsen, noe de fikk rettens godkjennelse til å gjøre 5. september. I tillegg har totalt 828 mennesker kontaktet politiet med opplysninger som kan være interessante for saken. Møller sier at de håper flere skal ta kontakt.

– Det er stadig personer der ute som kan vite noe og tenker «skal, skal ikke» i forhold til å henvende seg. Det skal de. Så skal vi nok vurdere det og ta en prat om hvorvidt vi kan bruke opplysningene, sier han.

Det var også snakk om at Madsen skulle tvangsinnlegges for å undersøke hans mentale tilstand. Han har nå gått med på frivillig rettspsykiatrisk undersøkelse, skriver TV 2.

Han nekter fortsatt straffskyld etter drapssiktelsen – både for å ha begått et forsettlig drap og delvis å ha skjendet Walls døde kropp, da han sier at han kastet den på havet i hel tilstand.

Han nekter dermed for å ha partert henne, til tross for at rettsmedisinske undersøkelser viser at Walls hode, armer og ben har blitt skåret av bevisst.

Politiet: Ulogisk forklaring

Madsens forklaring på dødsfallet er at Wall fikk en 70 kilos luke i hodet, noe som førte til et åpen kraniebrudd og hennes død. Etter noen timers hvile- og tenkepause beslutter Madsen å kaste henne over bord. Han sier at han bar henne ut opp og ut av luken. Madsen hevder at hun mister både skoene, strømpebuksene og trusen i løftet og i forbindelse med at han bandt sammen føttene hennes.

Etter å kastet henne over bord, åpnet han ventilene til Nautilus, og ubåten synker.

Politiet setter ikke lit til denne forklaringen og kaller den ulogisk.

