Politiet: «Rakett-Madsen» innrømmer å ha dumpet journalist i havet

Den svenske journalisten Kim Wall (30) har vært savnet i halvannen uke. Nå innrømmer ubåteieren Peter Madsen å ha dumpet henne til sjøs – og hevder at det skjedde en ulykke om bord.

Det kommer frem av en pressemelding fra København-politiet mandag:

– Siktede har til politiet og i retten forklart at det skjedde en ulykke ombord på ubåten, som har medført til Kim Walls død, og at han deretter har dumpet henne til sjøs på et ikke nærmere definert sted i Køgebukten. København-politiet kan supplerende opplyse at siktelsen for drap opprettholdes, skriver politiet.



København-politiet opplyser at de svenske og danske sjøfartsmyndigheter at de har kunne gjenskape ubåtens rute i Køgebukten og Øresund den aktuelle kvelden og natten. Ruten ligger i dansk farvann i det sydlige Øresund, samt i de nord- og vestlige delene av Køgebukten.

København-politiets pressetalsmann forteller til VG at de ikke ønsker å gå ut med noe mer informasjon enn det som står i pressemeldingen, og understreker at dersom det kommer nye, vesentlige opplysninger i saken, vil politiet gå ut med en ny pressemelding.

Det var torsdag for halvannen uke siden at Wall forsvant etter en tur i Madsens ubåt utenfor København. Den svenske frilansjournalisten jobbet med en sak om den danske oppfinneren som hun planla å selge til det amerikanske magasinet Wired. Formiddagen etter ble Madsen reddet opp av sjøen etter at ubåten hans sank i nettopp Køgebukten i Øresund.

Politiet pågrep Madsen samme dag, og siktet han for drap. De mener å ha funnet tekniske bevis for at han med vilje senket ubåten, angivelig for å skjule bevis.