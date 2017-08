Politiet mener dette er Madsens fire avslørende løgner

Peter Madsen har flere ganger endret sitt vitnemål om hva som egentlig skjedde ombord i hans ubåt «Nautilus» torsdag for to uker siden.

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) har vært varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap i snart to uker etter at den svenske journalisten Kim Wall (30) forsvant etter en tur med hans ubåt 10. august.

Danske myndigheter opplyste torsdag at denne siktelsen vil utvides til overlagt drap, samt likskjending.

Det opplyser politiadvokat Jakob Buch-Jepsen i København til avisen Berlingske Tidende torsdag ettermiddag.

Det var torsdag for to uker siden at Wall forsvant etter en tur i Peter Madsens ubåt «Nautilus» utenfor København. Den svenske frilansjournalisten jobbet med en sak om den danske oppfinneren som hun planla å selge til det amerikanske magasinet Wired.

Fredag formiddag – et halvt døgn etter at Wall forsvant – ble Madsen reddet opp av sjøen etter at ubåten hans sank i Køgebukten i Øresund.

Den danske oppfinneren hevdet sin uskyld i Kim Walls forsvinning, og har etter å ha blitt reddet fra den synkende ubåten kommet med det politiet mener er fire avgjørende løgner:

1: – Ute på en vanlig tur

Etter å ha blitt reddet fra sin synkende ubåt fredag formiddag blir Madsen konfrontert med hva han hadde gjort på havet og om han hadde vært ute hele natten.

Madsen svarer da at han har vært «ute på en vanlig tur».

Politiet har senere kunnet bevise at Madsens forklaring ikke stemmer og at han faktisk hadde vært ute hele natten med ubåten.

Politiet kan blant annet bevise at ubåten befant seg i sjøen utenfor København torsdagsnatten etter at ubåten kjørte uten lys og nesten krasjet med et handelsfartøy nordvest for Øresundbroen.

2: Ulykke etter teknisk feil



Etter at hans selvkonstruerte ubåt sank i 10-tiden fredag formiddag forklarte Madsen hendelsen som en ulykke og resultatet av en teknisk feil.

– Jeg holdt på med en sak og da oppsto det en feil på båtens ballasttank. Det var ikke særlig alvorlig inntil jeg prøvde å reparere den. Da ble det plutselig veldig alvorlig. Så det tok 30 sekunder før Nautilus sank, uttalte Madsen.

Etter tekniske undersøkelser av ubåten kan politiet slå fast at det var Madsens hensikt å senke ubåten, og at årsken ikke skyldtes hverken en ulykke eller teknisk svikt.

LIKFUNN: Mandag fant en tilfeldig forbipasserende delen av et kvinnelig lik i fjæresteinene på den danske øya Amager utenfor København. Likfunnet ble onsdag matchet til den svenske journalisten Kim Wall, som ubåteier Peter Madsen har innrømmet å ha dumpet på sjøen. Her søker politiet i vannkanten etter flere spor i drapssaken. Foto: Mads Claus Rasmussen / Scanpix Danmark , NTB scanpix

3: Satt i land Kim torsdag kveld

Peter Madsen sa i ett avhør dagen etter at han ble pågrepet at han hadde satt Kim Wall i land torsdag kveld ved restauranten «Halvandet», som ligger på Refshaleøen i København.

Politiet sitter på bilder fra overvåkningskamera som viser at Kim Wall aldri gikk i land ved restauranten Madsen opplyste om.

4: Madsen påstår at det var en ulykke

Mandag, halvannen uke etter forsvinningen, endret Madsen sin forklaring og påsto at det hadde skjedd en ulykke ombord på ubåten som resulterte i Kim Walls dødsfall. Han innrømmet også å ha dumpet henne på sjøen. Spørsmålet er i så fall hvorfor Madsen har forsøkt å skjule Walls lik.



Etter at en syklist mandag ettermiddag fant et ille tilredt kvinnelik i vannkanten utenfor København, og politiet onsdag bekreftet at liket matchet Kim Walls DNA, kan politiet bevise at liket ble forsøkt skjult på havets bunn.

En rettsmedisinsk undersøkelse viser at Kim Walls kropp ble skjendet og partert før det ble dumpet på sjøen.

Etterforskningsleder Jens Møller opplyste på en pressekonferanse da DNA-matchen var klar onsdag at det var festet metall til Walls kropp, og at det var gjort flere bevisste handlinger på å få den døde kroppen til å synke til bunns. Blant annet ved å sikre at luft og gasser ble sluppet ut av kroppen, slik at den ikke skulle flyte til overflaten.

Vil samarbeide med politiet

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark sier torsdag at hennes klient nå er innstilt på å være samarbeidsvillig med politiet.

– Min klient vil samarbeide med politiet. Selv om vi har valg til å kunne si nei til avhør, er mitt klare inntrykk at han vil samarbeide også når det gjelder avhør. Om det bildet endrer seg på et tidspunkt kan jeg naturligvis ikke vite, sier Hald Engmark til Ekstra Bladet og legger til:

– Han har selv den sterkeste interesse i å samarbeide. Han har ikke noe å skjule.

En verdensvant kvinne

I løpet av sitt 30 år lange liv rakk den svenske journalisten oppvokst i Trelleborg i Sverige å bli en verdensvant kvinne, som både har studert, reist og bodd mange steder i verden.

Wall har blant annet studert ved den prestisjetunge skolen London School of Economics i England og studerte også journalistikk ved Colombia University i New York.

Siden våren 2016 var Kim Wall plassert i både New York og Bejing, og reiste verden rundt i sin jobb som frilandsjournalist.

Kolleger av Kim har etter melding om hennes død hyllet den svenske journalisten, og hun blir blant annet beskrevet som en «kunstner» og en «kilde til inspirasjon», skriver Aftonbladet.

«Grenseløs sorg»

I nesten to uker levde venner og familie i uvisshet om hva som hadde skjedd med 30 år gamle Wall. Etter at politiet gikk ut med DNA-matchen onsdag publiserte Kim Walls mor, Ingrid Wall, denne meldingen på sin Facebookside:

«Det er med grenseløs sorg og forferdelse at vi har mottatt beskjed om at levningene av vår datter og søster Kim Wall er funnet. Tragedien rammet ikke bare oss og øvrig familie, men også venner og kolleger over hele verden. Under de forferdelige dagene som har gått siden Kim forsvant har vi fått utallige bevis på hvor elsket og verdsatt hun var som menneske, venn og journalist. Fra alle verdens hjørner kommer det bevis på at Kim var en person som utgjorde en forskjell».