Politiet leter etter hemmelige rom i ubåten til «Rakett-Madsen»

Dansk politi undersøker ubåten til drapssiktede Peter Madsen på nytt, i håp om å finne svar på hvordan Kim Wall døde.

Undersøkelene gjennomføres etter mange forskjellige henvendelser til politiet om mulige hulrom i ubåten, skriver politiet i en pressemelding.

Tipsene om de hemmelig rommene er både generelle og helt konkrete, opplyser politiet. De søker derfor gjennom ubåten med en såkalt lastebilskanner.

Fant blodspor

Siden ubåten ble berget fra omkring syv meters dybde for snart tre uker siden, har den vært gjenstand for omfattende kriminaltekniske undersøkelser. Til tross for at ubåten inneholdt 38.000 liter saltvann, lyktes politiet å finne blodspor som matcher med den svenske journalisten Kim Walls DNA.

Aftonbladet: Politiet ser kobling mellom Madsen og gamle drap

Madsen hevder Wall omkom i en ulykke om bord i Nautilus, men har i avhør innrømmet at han dumpet liket av henne i sjøen.

På bakgrunn av forklaringen og funnet av deler av kroppen til Wall, er siktelsen mot Madsen utvidet til å gjelde både drap og likskjending.

Søk uten resultat

Nå planlegger politiet å gjennomsøke båten i ytterligere to dager, i håp om å finne de manglende kroppsdelene etter Wall eller et mulig drapsvåpen. Samtidig fortsetter søket i Køge Bugt i København.

Dansk politi: – Metall var festet til Kim Walls kropp

«I går ble det søkt med fly over Køge Bugt da det har vært en periode med rolig vær, hvilket har gitt ualminnelig klart vann og dermed utsikt ned i vannet. Søket ble gjennomført for å finne manglende kroppsdeler og de etterlyste klærne, i særdeleshet den oransje blusen som det vil være mulig å se et stykke ned i vannet. Søket ga ikke noe resultat», skriver politiet.

Mandag gjennomsøkte også likhunder strendene der torsoen ble funnet, uten resultat.

Sjekk bildene: Slik ser ubåten ut på innsiden

Det nye søket i ubåten ble avsluttet klokken 12.30 tirsdag, men vil fortsette onsdag, ifølge Ekstra Bladet.

Sett denne? Ubåten eies av millionær på Snarøya

Ubåtkaptein og oppfinner Peter Madsen sitter varetektsfengslet frem til 5. september. Han nekter straffskyld for drapet på Kim Wall.