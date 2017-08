Politiet: Kropp funnet i søket etter savnede Kim

En kvinnekropp er funnet i søket etter den svenske journalisten Kim Wall, skriver Købenshavns politi.

Politiet opplyser at de holder på med nærmere undersøkelser og at de foreløpig ikke kan bekrefte kvinnens identitet.

Ifølge dansk Tv2 er kvinnekroppen funnet i nærheten av området hvor politiet intensivt har søkt etter den savnede svenske journalisten etter at hun forsvant 10. august.

Stor oversikt: 15 mystiske timer

Det var torsdag for halvannen uke siden at Wall forsvant etter en tur i Peter Madsens ubåt «Nautilus» utenfor København. Den svenske frilansjournalisten jobbet med en sak om den danske oppfinneren som hun planla å selge til det amerikanske magasinet Wired.

Nytt bilde: Her blir «Rakett-Madsen» reddet fra ubåten

Fredag formiddag – et halvt døgn etter at Wall forsvant – ble Madsen reddet opp av sjøen etter at ubåten hans sank i nettopp Køgebukten i Øresund.

Politiet pågrep Madsen samme dag. De mener å ha funnet tekniske bevis for at han med vilje senket ubåten, angivelig for å skjule bevis. Oppfinneren, som nå sitter i politiets varetekt, ble først siktet for «å på ukjent måte» ha drept Wall. Senere ble siktelsen endret til uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter.

Madsen innrømmet mandag at han har dumpet Wall i havet etter en ulykke ombord på ubåten.

Venner og familie forteller: Slik er «Rakett-Madsen» (VG+)