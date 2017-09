Peter Madsen: Kroppen var hel da jeg begravde henne til sjøs

Peter Madsen mener Kim Wall døde etter å ha fått en 70 kilos ubåt-luke i hodet. Like etterpå la han seg til å sove, hevder han.

Det skriver Ekstra Bladet, som direkterapporterer fra rettsmøtet der politiet ber om å få forlenget varetektsfengslingen av den danske oppfinneren som er siktet for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall (30).

Madsen nekter straffskyld etter siktelsen: Han nekter for å ha begått et forsettlig drap og han erkjenner bare delvis å ha skjendet Walls døde kropp; da han kastet den på havet – i hel tilstand.

Han nekter dermed for å ha partert henne. Ifølge politiet viser rettsmedisinske undersøkelser imidlertid at Walls hode, armer og bein bevisst har blitt skåret av.

Madsen: Hun fikk luke i hodet

I sin forklaring i retten forteller Madsen at Wall døde etter en ulykke. Han mener de to hadde gjennomført et langt dykk med ubåten da de kom opp til overflaten og skulle kravle ut gjennom toppluken – som ifølge Madsen veier 70 kilo.

Han forklarer at luken så falt ned i hodet på den svenske journalisten, som dermed falt ned og ble liggende på gulvet med et åpent kraniebrudd, skriver Berlingske Tidende.

– Jeg vet ikke hva som får luken til å bevege seg, men den faller ned, forklarer han.

DØD: 21. august fant en syklist deler av en død kropp. Dagen etter bekreftet politiet at den tilhørte den svenske journalisten Kim Wall (30). Foto: Tom Wall , AP

Madsen tenkte umiddelbart at Wall måtte være død, forklarer han. Han kontaktet verken politiet eller andre myndigheter, men fikk panikk og bestemte seg for å seile ut og ta livet av seg selv.

– Jeg er suicidal her. Jeg har ikke planer om noe annet i denne verden. Annet enn å senke Nautilus (...) Hvorfor jeg orker å trekke pusten nå, det må jeg finne ut av. Rakett-Madsen dør den 10. august, svarer Madsen når hans forsvarer Betina Hald Engmark spør hvorfor han ikke meldte fra til politiet.

Etter å ha fått tenkt i et par timer, bar Madsen den døde kvinnen opp gjennom luken, forteller han. Ifølge ubåtkapteinen mistet hun både skoene, strømpebuksene og trusa i løftet og i forbindelse med at han binder sammen føttene hennes.

Fokuserte på kona og kattene

Madsen understreker at det ikke foregikk noe seksuelt, skriver Ekstra Bladet.

– I den tilstanden, den sinnsstemningen, som jeg var i, virket det som det riktige å gjøre. Hvis jeg ikke hadde vært så åndssvak, hadde jeg seilt tilbake med henne. Det hadde vært mye bedre for hennes familie, sier han ifølge avisen.

På spørsmål om han på noe tidspunkt la seg til å sove etter at Wall var død, forteller Madsen at han hadde et par timer «drop out», fordi han var så trøtt. Dette skjedde bak en dør, skjermet fra synet av den døde kvinnen, forklarer han.

FORSVARER: Betina Hald Engmark er Peter Madsens advokat. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen , Scanpix Danmark

Videre forklarer Madsen at han selv senket ubåten sin ved å åpne ventilene. Han nekter for å ha kastet Walls telefon i vannet, selv om den ennå ikke er funnet.

På spørsmål om hvorfor han, da han kom i land, løy om at han hadde satt Wall av på Refshaleøen kvelden i forveien, svarer Madsen at han ikke var ved sine fulle fem.

– Jeg vet at menneskene på land vet at en ubåt har sunket. Jeg vet ikke at jeg skal pågripes, forklarer Madsen, og legger til at han kun fokuserte på å få se sin kone og sine tre katter, ifølge Ekstra Bladet.

Madsen: Er i sex-miljø



Ifølge Madsen var hele turen utelukkende et profesjonelt møte med en journalist. De hadde på forhånd avtalt et intervju, og fordi det passet i begges timeplan, bestemte de seg også for å reise ut i ubåten, mener han.

På politiadvokat Jakob Buch-Jepsens spørsmål om hvorvidt de to hadde hatt kontakt fra før, svarer Madsen at han kun rutinemessig har besvart en e-post fra Wall med et «ja», ifølge Ekstra Bladet.

På et annet spørsmål svarer han at han i omkring 300 tilfeller har vært på tur med bare én annen person om bord i ubåten.

Madsen svarer bekreftende på politiets spørsmål om han har kommet inn i et S/M-miljø i København.

– Det har jeg gjort. Jeg gjør det ikke så mye lenger. Jeg er et menneske som interesserer meg for erotikkens mangfoldigheter, sier han ifølge BT, og legger til at miljøet har stor respekt for menneskers grenser, og at «et nei er et nei».

Når politiadvokaten spør om Madsen har hatt sex i ubåten, forteller han at det kun har skjedd ved én anledning, og at det var med hans kone.

Vil ransake PC

Madsen har hele veien frem mot fengslingsmøtet vært innstilt på å forklare seg med publikum og presse til stede.

Det fikk han også mulighet til da Københavns Byret kom frem til at fengslingsmøtet skulle foregår med åpne dører, til tross for politiets begjæring om å lukke dem.

Buch-Jepsen ba innledningsvis i rettsmøtet om rettens tillatelse til å ransake en computer Madsen så langt ikke har villet la politiet ransake, ifølge Ekstra Bladet.

Madsen motsatte seg ikke dette, men ønsker å være til stede når politiet ransaker computeren.

Politiet gjennomsøkte i forrige uke Madsens ubåt «Nautilus» etter hemmelige hulrom. Slike rom ble også funnet, uten at det ga politiet videre spor i etterforskningen. Søket ble gjennomført med denne blå lastebilskanneren:

Vil endre grunnlag

Mens den danske oppfinneren så langt har sittet i varetekt mistenkt for uaktsomt drap med særlig skjerpende omstendigheter, ber politiet denne gangen om å få Madsen varetektsfengslet for forsettlig drap.

– Nå har påtalemyndigheten en særskilt begjæring om endring av fengslingsgrunnlaget. Da vil det være naturlig at han er personlig til stede i retten, sier Buch-Jepsen til Ekstra Bladet.

Forsvareren har tidligere sagt til samme avis at Madsen vil kreve seg løslatt under fengslingsmøtet tirsdag.

Der er det satt av tre plasser til den Walls pårørende, tre plasser til Madsens pårørende, tolv til danske medier og seks til utenlandske medier.