Peter Madsen ble filmet kun timer før Kim Wall-seilasen

Et australsk filmteam intervjuet den drapssiktede 46-åringen samme dag som han reiste av gårde med Wall. Opptakene kan bli viktige bevis.

Intervjuet ble gjort på «Rakett-Madsens» romlaboratorium på Refshaleøen på ettermiddagen torsdag 10. august, skriver Berlingske Tidende.

DREPT: Kim Wall Foto: Tt News Agency , Reuters

Kun timer senere, torsdag kveld, gikk Madsen og frilansjournalist Kim Wall om bord i Madsens hjemmelagede ubåt «Nautilus». Wall kom aldri tilbake fra turen, og ble isteden funnet død i vannkanten i Køgebukten utenfor København ti dager senere. Madsen er siktet for å ha drept Wall, men nekterstraffskyld.

Bakgrunn: De mystiske timene

Dansk politi jobber nå med å kartlegge timene før den fatale ubåtseilasen, og ønsker derfor å se på råmaterialet fra intervjuet det australske filmteamet gjorde. De skal ha vært to personer i filmteamet, og disse blir avhørt av politiet. Samtidig understreker politiet overfor BT at ingen i filmteamet er mistenkt for å ha noe med Walls dødsfall å gjøre.

– Det er klart at dette videomaterialet er interessant for oss. Det aller viktigste for oss nå er å få kartlagt ferden best mulig, enten det er ved hjelp av vitner eller videoopptak, sier drapssjef i København-politiet, Jens Møller, til avisen.

Politiet: Dette er Madsens fire avslørende løgner

Intevjuet noen timer før starten av dødsseilasen var en del av et omfattende filmprosjekt hvor et team hadde fulgt Madsen i mer enn et halvt år. Filmen hadde arbeidstittelen «Rocket Man», og skulle være en del av en trilogi om spesielle dansker. Opprinnelig skulle den hatt premiere snart, men filmen ble forrige uke stoppet av hensyn til avdøde Kim Walls pårørende.

BT har vært i kontakt med filmskaper Emma Sullivan, som står bak den aktuelle filmen. Hun ønsket ikke å uttale seg om filmprosjektet eller hva Madsen ble intervjuet om i timene før seilasen.

LIKFUNN: Mandag i forrige uke fant en tilfeldig forbipasserende delen av et kvinnelig lik i fjæresteinene på den danske øya Amager utenfor København. Likfunnet ble senere matchet til den svenske journalisten Kim Wall, som ubåteier Peter Madsen har innrømmet å ha dumpet på sjøen. Her søker politiet i vannkanten etter flere spor i drapssaken. Foto:MADS CLAUS RASMUSSEN / SCANPIX DANMARK, NTB SCANPIX

Først mandag forrige uke valgte politiet å offentliggjøredeler av Madsens forklaring, der han forteller at det har skjedd en ulykke om bord der Wall har omkommet, og at han senere har dumpet liket hennes i vannet.

Mandag og tirsdag har ubåten «Nautilus» på nytt vært gjennomsøkt av politiet etter tips om at den kunne inneholde hemmelige hulrom.

Gjennomsøkingen avdekket minst ett hulrom, men ga likevel ingen resultater politiet kan bruke videre i etterforskningen, opplyste København-politiet til VG.

Søket kan du se video av her: