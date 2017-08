KØBENHAVN (VG) Da ubåten «Nautilus» sank, forsvant også kontrollsenteret for det viktigste prosjektet til Raketmadsens Rumlaboratorium.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Peter er selvsagt hovedmannen bak dette prosjektet. Akkurat nå venter vi bare og ser hva som skjer med ham, så får vi ta en evaluering når vi vet litt mer, sier Christoffer Meyer, flight director i Raketmadsens Rumlaboratorium (RML) Spacelab.

Han har jobbet tett med den nå drapssiktede Peter Madsen (46) i ti år. De siste årene har ett prosjekt stått i hodene på dem: Å sende Madsen 30 kilometer vekk fra jordens overflate i en hjemmelaget rakett. Nå er «drømmene lagt på is», forteller kollegaen.

De mystiske timene: Dette er mysteriet politiet må løse

Da VG besøkte Raketmadsens Rumlaboratorium tirsdag ettermiddag, var det ingen ansatte til stede. Den rustne metallhangaren ligger i skjul mellom flere store byggeplasser og en paintball-bane på Refshaleøen i København.

– Peter er en visjonær og en entreprenør som har fått til mye «ground breaking» som ingen andre enkeltpersoner har vært i nærheten av. Å bygge tre ubåter og en rakett er ikke gjort over natten, men når Peter bestemmer seg for noe, blir det sånn.

– Vil det være mulig å nå målet deres dersom Madsen blir dømt?

– Godt spørsmål. Vi er mange som vil sende opp raketten, men dette er først og fremst Peters drøm. Vi heter ikke Raketmadsens Rumlaboratorium uten grunn. Om det er mulig å få til uten ham, vet jeg ikke.



Madsens storebror til VG: Derfor kan han ikke ha gjort dette

Saken fortsetter under en av de siste videoene som er tatt av Madsen og Wall torsdag:

Fant redningsvest

Søket etter savnede Kim Wall (30), den svenske journalisten som var på tur med Madsen torsdag kveld, fortsetter med uforminsket styrke.

Siste kjente møte med ubåten: – Bare én ting jeg reagerte på

Sent tirsdag kveld meldte svensk politi at det var gjort «et interessant funn» som de hadde overlevert til danske etterforskere. I en pressemelding onsdag morgen opplyser Københavns politi at det er snakk om en redningsvest, som ikke umiddelbart virker å ha noe med den savnede kvinnen å gjøre.

– Jeg er veldig, veldig trist på vegne av den svenske kvinnen og hennes nære, men det er viktig at vi holder oss til fakta i saken. Det er ikke offentliggjort noen beviser som tilsier at Peter har gjort noe galt. Hvis de bevisene finnes, får vi se dem når tiden er moden for det, sier Meyer i RML Spacelab.

BYGGER RAKETT: Ingen åpnet opp da VG banket på Raketmadsen Rumlaboratorium tirsdag ettermiddag. Foto: Magnus Braaten , VG

Mistet kontrollsenteret

Ettersom ubåten «Nautilus», verdens største privatbygde ubåt, også inneholdt kontrollsenteret for RML Spacelabs rakett-prosjekt, var fartøyets forlis et tilbakefall for RML på alle måter.

– Da ubåten sank, forsvant også en viktig del av prosjektet. Å finne et nytt kommandosenter er en krevende jobb, men det er fullt mulig, mener Meyer.

– Hadde ikke dette skjedd, hadde vi skutt opp en testrakett i begynnelsen av september og en ny litt senere i år. Den første skulle skytes til Bornholm. Vi hadde helt klart nådd målet om å reise ut i verdensrommet, trolig i løpet av våren 2018.

Se bildene: Slik ser den mystiske ubåten ut på innsiden

Madsen ble lørdag varetektsfengslet i 24 dager etter selv å ha akseptert begjæringen. Den kjente danske oppfinneren har imidlertid ikke erkjent straffskyld for verken uaktsomt drap eller drap.

Hans forsvarer Betina Hald Engmark ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.