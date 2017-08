Kvinnekropp funnet i søket etter savnede Kim Wall

En syklist fant mandag ettermiddag et ille tilredt kvinnelik i vannkanten utenfor København. Politiet kan ikke bekrefte om det er den svenske journalisten Kim Wall som er funnet.

– Det er for tidlig å si om det er Kim Wall, det sier Jens Møller, sjef for mordenhenten ved Købenshavnspolitiet på en pressekonferanse klokken 20.30 mandag kveld.

Ifølge politiet fant de i en overkropp i vannet, uten armer, ben eller hode.

Kvinnekroppen er funnet i vannet utenfor den sydvestre siden av den danske øyen Amager i Køgebukten i Øresund. Dette er i nærheten av området hvor politiet intensivt har søkt etter den savnede svenske journalisten etter at hun forsvant 10. august.

Politiet mottok melding om funnet av kvinnekroppen rett før klokken 15.42 mandag ettermiddag.

Det var en mannlig syklist som oppdaget en en kropp i vannkanten og meldte i fra til politiet.

– Vi fant deler av en kropp og så på torsoen at det var en kvinne. Den har ligget i vannet og er vanskelig å identifisere. Det er for tidlig å si om det er Kim Wall, og når vi identifiserer kroppen vil vi gå ut med den informasjonen, sier Møller.

Møller opplyser videre at de kommer til å fortsette og dykke i nærområdet, både i svensk og dansk farvann, for å undersøke saken og for å finne kroppsdeler som mangler fra torsoen.

En av Norges mest erfarne rettsmedisinere, professor Inge Morild ved Gades institutt i Bergen, sier til VG at det neppe er naturlige årsaker til at en kropp etter bare 11 døgn i sjøen skal miste hode og alle lemmer.

– Jeg tror ikke dette er sjødyrangrep. Jeg tror heller på partering, sier han.

– Jeg har snakket med familien, og de er oppdatert på hendelsen, sier Jens Møller ved Københavnspolitiet.

Politiet opplyser videre at de vil ha mer konkrete opplysninger når kroppen er obdusert.

– Det kan bli i dag, det kan bli i morgen. Vi vet ikke. Når vi har et resultat så forteller vi om det, sier Møller.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FORSVUNNET: Den svenske journalisten Kim Wall har vært savnet siden 11. august. Hun skulle lage en reportasje til det amerikanske magasinet Wired om ubåteier og oppfinner Peter Madsen (46). Madsen er siktet for å ha drept 30 år gamle Wall. Foto: Tom Wall , AFP

Det var torsdag for halvannen uke siden at Wall forsvant etter en tur i Peter Madsens ubåt «Nautilus» utenfor København. Den svenske frilansjournalisten jobbet med en sak om den danske oppfinneren som hun planla å selge til det amerikanske magasinet Wired.

Fredag formiddag – et halvt døgn etter at Wall forsvant – ble Madsen reddet opp av sjøen etter at ubåten hans sank i nettopp Køgebukten i Øresund.

Politiet pågrep Madsen samme dag. De mener å ha funnet tekniske bevis for at han med vilje senket ubåten, angivelig for å skjule bevis. Oppfinneren, som nå sitter i politiets varetekt, ble først siktet for «å på ukjent måte» ha drept Wall. Senere ble siktelsen endret til uaktsomt drap under særlig skjerpende omstendigheter.

Mandag innrømmet Madsen at han har dumpet Wall i havet etter det han hevder er en ulykke ombord på ubåten.

– Siktede har til politiet og i retten forklart at det skjedde en ulykke ombord på ubåten, som har ført til Kim Walls død, og at han deretter har dumpet henne til sjøs på et ikke nærmere definert sted i Køgebukten. København-politiet kan supplerende opplyse at siktelsen for drap opprettholdes, skriver Københavs-politiet i en pressemelding mandag.