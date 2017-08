Over en uke har gått siden journalisten Kim Wall (30) forsvant under en ubåt-tur. Nå forteller hennes familie om fortvilelsen i et nytt brev.

Den danske oppfinneren og ubåteieren Peter Madsen (46) sitter varetektsfengslet –siktet for drap, mens den prisbelønte svenske journalisten Kim Wall er sporløst forsvunnet etter at hun forrige torsdag ble med Madsen i hans ubåt i forbindelse med en reportasje.

I et brev til danske TV 2 skriver 30-åringens foreldre Ingrid og Joachim, samt broren Tom om den forferdelige uken som har gått:

– Vi – Kim Walls foreldre og bror – opplever i øyeblikket de verste dagene i våre liv. Ingen kan forestille seg hva vi går gjennom.

Ber om hjelp

Tidligere har familien uttalt at de har tro og håp om å finne Kim i live, men ettersom tiden går svinner håpet.

– Nå ser det ut som at det verste har skjedd, skriver de og fortsetter:

– Det er ikke noe vi ønsker mer enn å få Kim tilbake i levende live, men vi innser at sjansene er ytterst små.

FORSVANT: Her er Kim Wall avbildet sammen med Peter Madsen på ubåten samme kvelden som hun ble borte. Foto: Ritzau Foto

Brevet ble publisert i forbindelse med at den danske tv-kanalen torsdag kveld sendte to programmer om saken. Familien oppfordrer alle som sitter med opplysninger som kan løse saken om å gå til politiet.

– La oss få visshet om hva som har skjedd, ber de.

DRAPSSIKTET: Peter Madsen. Foto: Scanpix Denmark , Reuters

Leter etter død person

På en pressekonferanse torsdag sa etterforskningsleder Jens Møller at politiet antar at 30-åringen er død:

– Vi leter etter en død person, sier han.

Onsdag kveld ble det kjent at dansk redningstjeneste i likhet med sine svenske kolleger har fått beskjed om å avslutte søket etter Kim Wall i Øresund, etter å ha lett i nesten en uke uten resultat.

Politiet jobber nå med å å reparere elektronikken i ubåten, som de mener Peter Madsen sank med vilje for å skjule spor, i håp om å kunne finne informasjon om hvor ubåten har seilt.

Brevet fra Kim Walls familie:

Vi – Kim Walls foreldre og bror – opplever i øyeblikket de verste dager i våre liv. Ingen kan forestille seg hva vi går gjennom.

Kim har som journalist arbeidet mange farlige steder, og vi har ofte vært bekymret for henne. At noe kunne skje i København, bare noen få kilometer fra barndomshjemmet, kunne vi overhode ikke forestille oss. Nå ser det ut som at det verste har skjedd.

Derfor vil vi – Ingrid, Joachim og Tom Wall – appellere til alle som på noen måte kan hjelpe oss med å finne ut hva som har skjedd.

Vi har stor tillit til politiets måte å jobbe på, og håper inderlig at offentligheten vil hjelpe med opplysninger som kan bidra til oppklaringen. Ta kontakt med politiet i København eller Malmø og gi deres iakttakelser.

Det er ikke noe vi ønsker mer enn å få Kim tilbake i levende live, men vi innser at sjansene for det er ytterst små.

La oss få visshet om hva som har skjedd.

Ingrid, Joachim og Tom Wall, Trelleborg 17. august 2017.