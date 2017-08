Her blir «Rakett-Madsen» reddet fra ubåten

Et nytt bilde viser det dramatiske øyeblikket da drapsiktede Peter Madsen (46) blir hjulpet opp av vannet etter å ha svømt bort fra sin synkende ubåt.

Det er danske TV 2 som både har skaffet bilder av ubåten like før den synker og av det som skjer når den private cabincruiseren kommer Madsen til unnsetning.

Videobildene, som er filmet av en privatperson forrige fredag, viser ubåten «Nautilus» i full fart fremover i vannet. Kort tid etterpå – i løpet av sekunder – sank den plutselig.

Politiet mener de sitter på tekniske bevis på at den ble senket med vilje – og teorien er at Madsen gjorde det for å skjule bevis.

Sank plutselig

46-åringen sitter varetektsfengslet, siktet for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall (30) som var sammen med ham i ubåten kvelden før. Hun er fremdeles sporløst forsvunnet. Madsen nekter imidlertid straffskyld.

Videoopptaket av ubåten er tatt like ved Drogden fyr i Køgebukten mellom klokken 10.31 og 10.36, mens det første bildet av at Madsen blir reddet opp av vannet er tatt 10.42.

PÅ LAND: Her snakker Peter Madsen med politiet etter at han ble reddet i land forrige fredag. Foto: Scanpix Denmark , Reuters

BORTE: Den svenske journalisten Kim Wall (30) har vært savnet i over en uke. Foto: TOM WALL/TT

Dermed gikk det mindre enn seks minutter fra ubåten forsvant fra havoverflaten til oppfinneren som i Danmark har fått tilnavnet «Rakett-Madsen», fordi han jobber med å bygge raketter, ble hentet opp.

TV 2 har også vist videobilder av den første samtalen Madsen hadde med politiet etter at han ble brakt i land av privatbåten. Der hevder 46-åringen at han slapp av Kim Wall i København kvelden i forveien, og når politiet ber ham om Walls kontaktinformasjon svarer han:

– De ligger i telefonen som ligger på havets bunn. Hun har sagt at hun er fra avisen Wired.

Har undersøkt e-poster

Politiet jobber nå med å å reparere elektronikken i ubåten, som de mener Peter Madsen senket med vilje for å skjule spor, i håp om å kunne finne informasjon om hvor ubåten har seilt.

Til Ekstra Bladet sier etterforskningsleder Møller at politiet har undersøkt e-postkorrespondansen mellom Wall og Madsen i forbindelse med reportasjen.

– Vi er i besittelse av en e-post mellom de to som omhandler forberedelsen av en tur med ubåten med utsikt for en reportasje. Den er i en profesjonell form, sier Møller.

Til danske TV 2 sier etterforskningslederen at de er kjent med at Madsen og Wall har bodd nære hverandre, men at det er ingenting som tyder på at de har hatt kjennskap.

