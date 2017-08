Funn i Sverige ikke menneskelig kroppsdel

Svensk politi opplyser torsdag kveld at funnet utenfor Skåne torsdag formiddag ikke dreier seg om en menneskelig kroppsdel.

Torsdag ettermiddag meldte Københavnspolitiet på Twitter om et mulig funn av en kroppsdel utenfor Falsterbro i svensk farvann. Området ligger i nærheten av Skåne.

Funnet ble gjort ved en strand i Sverige torsdag formiddag. En mann ringte svensk politi ved 11.38 tiden og fortalte at han hadde funnet det som kunne være en kroppsdel fra et menneske, skriver Aftonbladet.

Svensk politi opplyser til SVT torsdag kveld at funnet ikke dreide seg om funn av en menneskelig kroppsdel.

Kriminalteknikere ble sendt til stedet for å kontrollere og håndtere funnet, og funnet ble videre undersøkt av en rettsmedisiner.

– Vi må undersøke om det kommer fra et menneske, et dyr eller en fisk. Vi kommer til å levere funnet til en rettsmedisiner og så får det gjøres en DNA-analyse for å se om det matcher med noen forsvunnet person, uttalte Åsa Emanuelsson, pressetalsperson ved politiet i region Syd i Sverige til Aftonbladet.

Dykkere kom også til stedet for å utføre videre søk i området.

Dansk politi ble underrettet av sine svenske kolleger om funnet.

DNA-prøver bekreftet onsdag at det var en del av kroppen til den savnede svenske journalisten Kim Wall (30) som ble funnet av en tilfeldig forbipasserende i vannkanten på den danske øya Amager mandag.