Forsvarer: «Rakett-Madsen» erkjenner likskjending

Peter Madsen vil kjenne seg skyldig i «usømmelig omgang med lik».

Det opplyser hans forsvarer Betina Hald Engmark til danske Berlingske Tidende.

Klokken 14.00 begynner rettsmøtet der politiet ber om en forlengelse av varetektsfengslingen av den drapssiktede oppfinneren.

Madsen vil selv møte opp i retten og er ifølge sin forsvarer innstilt på å forklare hele hendelsesforløpet – aller helst med publikum og presse til stede.

– Han erkjenner at han har overtrådt bestemmelsen om usømmelig omgang med lik ved å begrave henne til sjøs, sier Engmark til BT.

Uenig i siktelse

Hun understreker samtidig at Madsen ikke er enig i hele politiets siktelse om likskjending. Tidligere har politiet opplyst at rettsmedisinske undersøkelser viser at den avdøde journalisten Kim Walls (30) armer og bein er fjernet ved en bevisst avskjæring.

Etter at de to siktelsene mot Madsen – forsettlig drap og likskjending – er lest opp i retten, vil politiadvokat Jakob Buch-Jepsen be om lukkede dører, forteller han til Ekstra Bladet.

Dersom en slik begjæring kommer, vil Madsens forsvarer motsette seg den, opplyser hun til samme avis.

– Min klient ønsket forrige gang å gi sin forklaring for åpne dører, og det ønsker han også denne gangen, hvis det blir anledning til å avgi noen forklaring, sier Engmark.

Vil endre grunnlag

Mens den danske oppfinneren så langt har sittet i varetekt mistenkt for uaktsomt drap med særlig skjerpende omstendigheter, vil politiet denne gangen be om å få Madsen varetektsfengslet for forsettlig drap.

– Nå har påtalemyndigheten en særskilt begjæring om endring av fengslingsgrunnlaget. Da vil det være naturlig at han er personlig til stede i retten, sier Buch-Jepsen til Ekstra Bladet.

Forsvareren har tidligere sagt til samme avis at Madsen vil kreve seg løslatt under fengslingsmøtet tirsdag.

Der er det satt av tre plasser til den Walls pårørende, tre plasser til Madsens pårørende, tolv til danske medier og seks til utenlandske medier.