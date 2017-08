Drapssiktede Madsens storebror: Hvorfor skulle Peter, verdens mest sympatiske fyr, ha drept henne?

KØBENHAVN (VG) For Benny Langkjær Egesø virker det helt utenkelig at hans lillebror skal ha drept svenske Kim Wall (30).

– Aller først tenkte jeg at dette er piss. Her er det en savnet kvinne, og hun kan være hvor som helst. Hvorfor skulle Peter, verdens mest sympatiske fyr, ha drept henne? Det kunne ikke stemme, og det tenker jeg fortsatt, sier Egesø til VG.

Han var til stede i rettsmøtet der halvbroren ble varetektsfengslet frem til 5. september. Madsen hadde det tydelig vanskelig da han samtykket til fengsling, mener broren.

– Peter er i mine øyne et menneske som ville hatt det vondt med seg selv dersom han knekte stilken på en tulipan. Sånn er han bare, og derfor er denne situasjonen helt på viddene.

TRIVELIG MØTE: Jacob Rasmussen (23) sitter i svart t-skjorte og ser på menneskene i ubåten han akkurat har vinket til. Møtet fant sted mellom klokken 20.00 og 20.15, har han forklart til politiet. Foto: Marcus Lytzen

De to har samme mor, men bodde sammen kun i en kort periode i oppveksten. Han bruker ord som «utadvendt», «vennlig» og «pratsom» i beskrivelsene sine av Madsen.

Sliter med én detalj

Dersom det likevel skulle vise seg at Kim Wall er død, og at Peter Madsen har en eller annen form for skyld i dødsfallet, legger broren likevel ingenting imellom.

– Da er han en kynisk morder. Hvis han har dekket over det så lenge som han har gjort nå, uten å erkjenne drapet, er han på tynn is. Men jeg mener virkelig at det ikke kan være tilfelle. Det likner ikke ham, sier Egesø, som ikke ønsker å bli avbildet.

– Det har ikke vært noe problem så lenge pressen har holdt seg til fakta. Men jeg ble ganske oppgitt da flere medier skrev at Peter har gått tilbake på at han satte av kvinnen på Refshaleøen. Hvor har de det fra? Politiet har kun sagt at han har endret forklaring. Det kan det være mange grunner til.

Egesø eier firmaet Kecon, som har sitt navn på ubåten «Nautilus» etter å ha sponset deler av byggeprosessen, ifølge Ekstra Bladet. Han har vanskelig for å forstå at ubåten kunne synke.

– Jeg mener bestemt at Peter ikke kan ha drept noen. Jeg elsker min bror så høyt. Men én ting har jeg litt vanskelig for å forstå, og det er hvordan ubåten kan ha sunket. Den delen faller ikke helt på plass i min historie.

– Verre for hans kone



Halvbroren forteller at han snakker med Madsen «et par ganger i måneden». Derfor er det andre som har det langt tyngre enn han selv akkurat nå.

– Dette er langt verre for hans kone enn det er for meg. For henne mangler han hver eneste dag, og for RML (Raketmadsens Rumlaboratorium) er han en nøkkelperson.

Da VG besøkte Raketmadsens Rumlaboratorium tirsdag ettermiddag, var det ingen ansatte til stede. Den rustne metallhangaren ligger godt gjemt mellom flere store byggeplasser og en paintball-bane på Refshaleøen i København.

BYGGER RAKETT: Ingen åpnet opp da VG banket på Raketmadsen Rumlaboratorium tirsdag ettermiddag. Foto: Magnus Braaten , VG

Utenfor laboratoriet ligger det flere skipsvrak og byggematerialer av ulike slag. Omkring 50 meter unna står en rakettmotor bak et gjerde, med påskriften «Copenhagen Suborbitals». Det var Madsen selv som grunnla Cobenhagen Suborbitals i 2008, før han senere forlot selskapet i 2014.

Tror broren sliter i fengsel

På spørsmål om hvordan han tror halvbroren har det i fengsel, svarer Egesø at han en stund fryktet at Madsen «ville bli sinnssyk», fordi han er en person «med behov for å utfolde seg på stor plass».

PÅ UTSTILLING: Omkring 50 meter unna RML står denne rakettmotoren bak et gjerde, med påskriften «Copenhagen Suborbitals». Foto: Magnus Braaten , VG

Dersom Madsen blir dømt for drapet på svenske Kim Wall, blir halvbroren nødt til å endre hele sitt syn på ham.

– Da bør han bures inne så lenge man synes det er nødvendig. For da er han plutselig en person jeg ikke kjenner. Jeg vil bli nødt til å forholde meg til et helt nytt menneske. Det vil selvsagt være utrolig vanskelig, fordi jeg kjenner han som en så god person.

Drapssiktede Madsen erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, opplyser hans forsvarer Betina Hald Engmark.